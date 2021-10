Pixel 6 : un leak montre la nouvelle fonctionnalité "Magic Eraser"

Hier à 22:55 (Màj hier à 22:55)

Corentin Ruffin

Il y a du lourd qui se prépare dans les coulisses de Google, notamment avec la présentation et la commercialisation prochaine du nouveau smartphone Pixel 6. Les rumeurs annonçaient de très belles nouveautés à venir, et un leak ayant eu lieu plus tôt dans la journée confirme ces dernières.

Ce dernier a été publié sur Twitter, laissant entrevoir des captures d'écran provenant d'un site remplies de détails autour du prochain téléphone portable. Parmi les nouveautés, on peut y voir une nouvelle fonctionnalité "Magic Eraser", qui risque de faire du bruit !

Des captures d'écran montrent les nouveautés du Pixel 6

Il a encore frappé ! Le célèbre leaker Evan Blass (@evleaks) a publié aujourd'hui des captures d'écran montrant les différentes nouveautés du Pixel 6. En voici la liste :

Magic Eraser : Une nouvelle fonctionnalité pour le Pixel 6 alimentée par Google Photos qui sera apparemment capable de supprimer "les personnes et les objets indésirables".

"Magic Eraser fait disparaître les indésirables en quelques tapotements. Supprimez les personnes non-voulues et les objets indésirables dans Google Photos, afin que les personnes et les lieux que vous capturez restent les véritables stars." Les caméras primaires de 50 Mpx, ultra-large de 12 Mpx et téléobjectif 4x de 48 Mpx sont confirmées.

5 ans de mises à jour logicielles :

"Soutenu par la nouvelle puce de sécurité Titan M2, cinq ans de mises à jour et Security hub, votre vie privée et votre protection sont intégrées dans Pixel. Google s'engage à assurer au moins 5 ans de mises à jour logicielles pour ces deux appareils, ce qui est une GRANDE NOUVELLE si vous cherchez à mettre la main sur ces téléphones."

Pour rappel, l'événement #MadeByGoogle de Google aura lieu ce mois-ci, le 19 octobre.



(for when these inevitably get pulled down) pic.twitter.com/EhETg34Pcn — E (@evleaks) October 9, 2021





