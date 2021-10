WhatsApp travaille sur l'arrivée de pauses lors de l'enregistrement d'un message vocal

Il semblerait que les développeurs de WhatsApp Messenger (v2.21.190, 182 Mo, iOS 10.0) s'apprêtent une nouvelle fois a rendre disponible une fonctionnalité très demandée et tout aussi pratique. Oui, dans un futur plus ou moins proche, vous pourrez enfin mettre en pause l'enregistrement d'un vocal.

Dans une vidéo diffusée par nos confrères du site web WABetainfo, souvent très fiable, on peut y voir une nouvelle interface audio pour l'application de messagerie.

WhatsApp permettra aux utilisateurs de mettre en pause les messages vocaux

Si vous aimez envoyer beaucoup de messages vocaux, vous avez sûrement déjà été dans la situation où vous avez dû couper l'enregistrement de l'un de ces derniers, gêné par un élément surprise. Il faut savoir que WhatsApp travaille sur la possibilité de mettre en pause un message vocal puis de le poursuivre sans avoir à enregistrer un autre message ou à envoyer celui que vous devez interrompre.



Selon WABetainfo, cette fonctionnalité est actuellement en cours de développement et n'est pas encore disponible pour les bêta-testeurs. Seulement, ces derniers y ont eu accès en avant-première, capturant ainsi de précieuses secondes de la nouvelle interface, permettant d'appuyer sur play/pause, démarrer/arrêter l'enregistrement d'une conversation, la durée de votre message, et la possibilité de l'envoyer.



On ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs, mais elle promet !



