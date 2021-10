ActiveTab est disponible sur iPad, en plus du Mac

Attention, pour utiliser cette extension, il faut iPadOS 15 (ou macOS avec Safari 15 ) et s'assurer d'avoir désactiver l'option "Afficher la couleur dans la barre d'onglets" dans le navigateur d'Apple. ActiveTab ne collecte, ne stocke ni ne transmet aucune information personnelle. Un utilitaire qui n'aurait pas du exister si la firme de Cupertino avait fait le boulot...

Personne ne sait si Apple rendra les nouveaux onglets Safari plus faciles à différencier à l'avenir. Mais pour deux euros, vous pouvez résoudre le problème ici et maintenant.

Le problème avec Safari sous iPadOS 15 est similaire à celui du Mac - discerner quel onglet est actif n'est pas aussi facile qu'il devrait l'être. ActiveTab corrige cela en plaçant une bande de couleur sous l'onglet actuellement ouvert. C'est une solution simple, mais efficace. Et tout comme sur le Mac, les gens peuvent personnaliser la couleur du trait ainsi que son épaisseur.

La semaine dernière, ActiveTab sortirait sur Mac pour aider les utilisateurs perdus sur le nouveau Safari. L'extension permet en effet de savoir plus facilement quel onglet est actif malgré la nouvelle interface d'Apple. Maintenant, cette même extension arrive sur l'iPad - encore pour améliorer l'expérience.

