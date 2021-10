Google serait sur le point de copier Apple One et le plan de mise à niveau de l'iPhone

Il y a 4 heures

Julien Russo

Apple a un talent, celui de vous pousser à rester dans son écosystème et ne jamais en sortir. Pour cela, le géant californien a certaines astuces, à commencer par vous fidéliser à ses services en payant un pack à paiement mensuel (Apple One) ou encore en proposant un programme de mise à niveau de l'iPhone pour ceux qui souhaitent renouveler leur iPhone tous les 12 mois et 24 mois.

Google va s'inspirer d'Apple

Selon une récente rumeur, Google serait en admiration devant les techniques d'Apple qui poussent les clients à ne pas aller voir ailleurs. Un rapport de The Verge mentionne quelques nouveautés qui pourraient bientôt arriver chez Google, à commencer par un pack rassemblant plusieurs services, celui-ci pourrait s'appeler "Google Pixel Pass", faisant référence aux smartphones du fabricant.

D'après les documents, il semble que Pixel Pass combinera jusqu'à quatre abonnements : YouTube Premium ou YouTube Music, Google One, Play Pass et Google Fi. Ces services couvrent le streaming vidéo et musical, le stockage dans le cloud, un forfait d'abonnements d'applications et la couverture du réseau mobile. Il n'y a aucune mention de Google Stadia, le service de streaming de jeux en nuage du géant de la recherche.

L'entreprise serait en ce moment en train de réfléchir sur quels sont les meilleurs services à inclure pour venir concurrencer Apple One qui propose tout de même : Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ et du stockage iCloud allant jusqu'à 2 To.

Au-delà de venir concurrencer Apple One, la firme de Mountain View pourrait bientôt inciter ses clients à souscrire à un futur programme de remise à niveau pour ses smartphones Pixel.

Google a compris que cette technique utilisée par Apple depuis déjà plusieurs années est très bénéfique pour fidéliser les clients et les pousser à renouveler leurs smartphones avec un nouvel iPhone. La majorité des clients américains qui goûtent au programme de remise à niveau de l'iPhone abandonnent très rarement le programme pour se rapprocher de la concurrence.

Cela renforce chez le consommateur le sentiment d'être dans une "famille" et d'appartenir à un clan, une équipe.



Apple propose deux rythmes de renouvellement de l'iPhone, soit tous les ans ou tous les deux ans, chaque client doit faire son choix au moment de l'adhésion au programme, bien sûr, c’est modifiable après.

De plus, la firme de Cupertino intègre également AppleCare+ pour apporter une garantie prolongée pour ceux qui choisissent le renouvellement tous les 2 ans.

D'après la rumeur, Google serait sur le point de proposer un véritable copier/coller de ce système révolutionnaire, c'est en tout cas de cette façon qu'on le voit au siège de Google.