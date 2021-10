watchOS 8.0.1 est disponible avec plusieurs correctifs pour l'Apple Watch Series 3

Il est indispensable d'avoir minimum 50% de batterie et que l'Apple Watch soit installé sur son support de recharge pour que la mise à jour s'installe après son téléchargement. Cette procédure est nécessaire pour éviter que l'Apple Watch s'éteigne pendant l'installation du nouveau logiciel.

Vous l'aurez compris, cette mise à jour se concentre principalement sur l'Apple Watch Series 3 et ne corrige pas d'erreur sur les générations supérieures. S'il n'est pas urgent de la télécharger, vous pouvez toujours l'installer, il est possible qu'Apple ait apporté une amélioration concernant l'autonomie ou la fluidité , des choses qui ne sont pas toujours dites dans les détails d'une mise à jour. Pour télécharger watchOS 8.0.1, il suffit de suivre ce chemin :

Après le lancement d'iOS 15.0.2 qui a apporté de nombreux correctifs dont pour les AirTags et le MagSafe, voici maintenant qu'Apple propose une mise à jour corrective pour sa montre connectée. La nouvelle version watchOS 8.0.1 est disponible pour tous les utilisateurs et corrige quelques bugs survenus avec watchOS 8 depuis le 20 septembre.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.