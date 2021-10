Apple Event du 18 octobre : Apple propose une expérience AR sur son site

Apple a souhaité réaliser deux événements distincts sur deux mois différents pour éviter d'avoir à réaliser trop d'annonces lors de l'Appe Event Spring Loaded du 14 septembre dernier. Il y a probablement aussi le fait que tout n'était pas encore prêt au niveau du stock pour une annonce et une commercialisation de ces produits au mois de septembre.

La réalité augmentée a une importance toute particulière pour Apple, c'est selon l'entreprise une technologie du futur qui va s'intégrer dans notre quotidien, bien au-delà de ce qu'on l'imagine. Dès que l'occasion se présente, Apple nous propose une petite dose d'AR pour célébrer une annonce importante comme... un nouvel Apple Event ! Pour le grand rendez-vous du 18 octobre au soir, Apple propose une expérience en réalité augmentée sur son site internet. Pour la tester, il vous suffit de vous rendre sur apple.com/fr (avec votre iPhone), d'aller sur la promotion de l'Apple Event en page d'accueil et d'appuyer après sur l'image en haut de la page. Safari va automatiquement basculer vers une page en réalité augmentée où vous verrez un feu d'artifice avec à l'intérieur la date du 18/10 et un bouton pour intégrer un rappel dans le calendrier.

C'est le second événement de cette fin d'année, Apple présentera une nouvelle keynote virtuelle le 18 octobre prochain à partir de 19h00 (heure française). Ce nouveau rendez-vous qui était annoncé par les rumeurs devrait être l'occasion de présenter de nouveaux Mac dont certains qui n'ont pas encore quitté "le clan Intel". Pour cette occasion très spéciale, Apple propose une expérience AR.

