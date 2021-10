On connaît déjà tout du Google Pixel 6 avant sa présentation officielle

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Le Google Pixel 6 sera présenté le 19 octobre mais ne devrait pas nous en apprendre beaucoup plus car nous savons déjà presque tout. Que ce soit à l'extérieur avec son module photo arrière ou à l'intérieur avec sa puce maison Google Tensor, ce smartphone a quand même de beaux atouts qui méritent d'être analysés.

Pixel 6 : révolution ou évolution ?

Le 19 octobre, soit dans sept jours, Google va officiellement présenter ses nouveaux smartphones. Au menu, un Pixel 6 et bien évidemment, un Pixel 6 Pro avec quelques fonctions boostées ou supplémentaires.



Comme trop souvent avec Google, Samsung... les fuites sont présentes bien en avance et nous permettent de tout savoir avant même que la marque en parle elle-même. Cela gâche un peu le plaisir mais il faut malheureusement faire avec. Voici tout ce qu'il faut savoir (grâce à Carephone Warehouse). Le site a été retiré mais un tweet permet d'avoir les captures :



Carphone Warehouse has now taken down the site, full screenshots still available here. https://t.co/IW1bZhqTLU — Andreas Proschofsky (@suka_hiroaki) October 9, 2021

Pixel 6

Le Pixel 6 sera équipé d'un écran OLED 6.4 pouces et d'une dalle avec un taux de rafraîchissement élevé mais non LTPO. Autrement dit, il sera à mi-chemin entre du 60 Hz et du 120 Hz. Il possède toujours un Gorilla Glass Victus (protection d'écran) et se dote de la mention IP68, ce qui indique qu'il est résistant à la poussière et à l'eau.



À l'intérieur, on découvre la nouvelle puce maison nommée Google Tensor. Grâce à celle-ci, le Pixel 6 devrait être 80% plus puissant que le Pixel 5 (à vérifier mais c'est assez prometteur). Par ailleurs, elle sera associée à la puce Titan M2 qui se chargera de la sécurité. La puce Google Tensor dispose d'un composant IA sur l'appareil pour accélérer des fonctionnalités telles que Night Sight, Portrait Mode et le nouveau Magic Eraser. Il est optimisé pour l'efficacité énergétique, mais il parvient à être 80 % plus rapide que le Snapdragon 765G du Pixel 5.



Pour la partie photo (dans laquelle Google est généralement très bon), on note un capteur principal de 50 MP qui capte beaucoup mieux la lumière que celui du Pixel 5 et un ultra grand-angle de 12 MP.

Pixel 6 Pro

Pour le modèle Pro, ce sera un écran OLED LTPO 120 Hz de 6.7 pouces et recouvert du Gorilla Glass Victus bien évidemment comme son petit frère. Il en va de même pour la certification IP68.



Le SoC Google Tensor sera de la partie sur ce modèle Pro mais reste à voir s'il sera identique à celui présent dans le Pixel 6 ou s'il proposera une puissance accrue.



Du côté photo, en plus des deux capteurs principaux, le Pixel 6 Pro embarque un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom optique.



Il sera compatible avec la charge 30W via l'USB-C et devrait atteindre les 50% de batterie en 30 minutes. La charge sans-fil 23W et le partage de la batterie sont au menu également. Le chargeur de 30 W sera vendu séparément, merci Apple...

Prix et date de sortie

Les deux smartphones seront présentés le 19 octobre avant de se retrouver à la vente quelques jours plus tard. Pour ce qui est du prix, on parle de 650 € pour le Pixel 6 et 900 € pour le modèle Pro. Ah oui, Android 12 sera directement installé à l'intérieur.



Rendez-vous le 19 octobre pour voir si tout est juste.