MacBook Pro 2021 : un écran mini-LED avec du 120 Hz (rumeur)

Il y a 24 min (Màj il y a 21 min)

Julien Russo

Apple a surpris tout le monde ce soir en dévoilant la date d'un nouvel Apple Event, celui-ci aura lieu le 18 octobre à 19h (heure française) et devrait être l'occasion de présenter les nouveaux MacBook Pro 16 et 14 pouces. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une rumeur vient juste d'apparaitre à l'instant !

Le 120 Hz sur les MacBook Pro

Cela faisait des années que les clients Apple attendaient un véritablement changement en ce qui concerne le taux de rafraîchissement de l'écran sur les produits Apple.

Après avoir commencé avec les iPad Pro puis avec les iPhone 13 Pro, la firme de Cupertino devrait continuer l'intégration de l'écran ProMotion 120 Hz sur les MacBook Pro 2021 !

C'est en tout cas ce que dévoile ce soir le rapport de Ross Young, un analyste d'une grande confiance qui travaille pour le cabinet Display Supply Chain Consultants.



Selon ses propos, Apple devrait intégrer le 120 Hz sur un écran nouvelle génération en mini-LED pour les MacBook Pro 2021. Le point positif, c'est que l'ensemble de la gamme va être concerné par cette évolution, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces vont bénéficier ce nouvel écran.

L'analyste ne donne malheureusement pas plus de détails sur le fonctionnement de l'écran ProMotion 120 Hz, on ne sait pas si Apple a choisi un écran à taux de rafraichissement adaptatif comme sur les iPhone 13 Pro et Pro Max ou proposera du 120 Hz permanent.

Il est probable que la deuxième option soit privilégiée puisque le MacBook Pro a tout de même une batterie plus grosse qu'un iPhone et qu'un iPad Pro, ce qui permet de gérer aisément un écran gourmand en énergie.

Les MacBook Pro seront normalement annoncés lors de l'Apple Event du 18 octobre et devraient être disponibles au cours du dernier trimestre de 2021. Apple souhaite à tout prix profiter des bienfaits des cadeaux de Noël, surtout sur un produit avec une marge de bénéfice aussi élevée.