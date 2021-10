Une nouvelle Apple TV en plexiglass et une console Apple ?

Il y a 5 heures

Alban Martin

Apple travaillerait sur une nouvelle Apple TV redessinée qui serait à la fois plus plate et plus étroite, le tout avec un dessus en "plexiglass", selon un rapport d'iDropNews à prendre avec de grosses pincettes. En effet, Apple a déjà commercialisé une nouvelle box en début d'année avec l'Apple TV 4K 2021.

Un rapport très incertain sur la nouvelle Apple TV 2022

Le site affirme qu'une Apple TV avec un design plus mince et plus plat est en préparation, délaissant la conception "horriblement dépassée et encombrante" de l'Apple TV de génération actuelle. Selon le rapport sommaire, l'Apple TV comportera un haut en plexiglass, un détail de conception qui devrait faire ses débuts dans un Mac mini à venir.



Ni iDropNews ni l'auteur de ce rapport n'ont de bilan établi en matière de fuites Apple, de sorte que toutes les informations doivent être prises avec une grande précaution. On apprend également que la nouvelle Apple TV 2022 aura "des bords nets comme l'iPhone 13, l'iPad Pro et l'iMac".

Et la console Apple ?

L'autre information du jour concerne Apple qui planche sur une "console de jeu de style Nintendo Switch". Il s'agit d'une régurgitation de rumeurs précédentes, affirmant que la firme de Cupertino envisage sur une console de jeu pour faire progresser son portefeuille de jeux. La rumeur du jour indique que les ingénieurs de la pomme travaillent "console de jeu hybride premium" et qu'il aura des performances qui "surpasseront tout ce que Microsoft ou Sony offrent en 2021". Tout cela pour un prix aux alentours des 500€.

Le leaker L0vetodream avait déclaré l'an passé qu'Apple développait une manette de jeu, mais cela n'a pas encore été confirmé. Apple a lancé Apple Arcade, son service d'abonnement aux jeux, en 2019 et a depuis fait la promotion de l'iPhone, de l'iPad, du Mac et de l'Apple TV en tant qu'appareils capables de jouer à des jeux vidéo.