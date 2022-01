Une nouvelle rumeur relance une possible console de jeu à venir chez Apple

Consoles

Guillaume Gabriel

Cela faisait plusieurs mois que nous n'avions pas entendu de nouvelles rumeurs autour d'une potentielle commercialisation d'une console de jeu signée Apple. Aujourd'hui, l'arrivée potentielle de ce nouveau produit est une nouvelle fois relancée grâce à Jez Corden, journaliste chez Windows Central.

Selon ce dernier, la Pomme aurait approché plusieurs ingénieurs de Xbox ces derniers temps, ce qui laisse à nouveau présager qu'Apple souhaite aller encore plus loin que son Apple Arcade.

Apple aurait approché plusieurs ingénieurs de chez Xbox

Le monde du jeu vidéo n'en finit plus de faire parler de lui : entre les prémices du metaverse, les avancées dans le domaine de la réalité virtuelle ou encore le rachat récent de Activision Blizzard par Microsoft, on a de quoi se mettre sous la dent.



Et si Apple frappait à son tour ? Depuis des années, on parle d'un projet de console de jeu qui proviendrait de la firme de Cupertino, sans qu'il n'y ait du concret. Pourtant, la Pomme a su se réorienter dans le domaine, notamment avec la sortie d'Apple Arcade, service de jeux mobiles par abonnement.



Selon Jez Corden, la Pomme aurait eu des rapprochements avec des ingénieurs de chez Xbox, relançant ainsi le doux rêve d'une véritable console. Des informations à prendre avec des pincettes, comme il le précise lui-même :

Je ne sais pas s’il s’agit de réalité virtuelle, de métavers ou quelque chose dans ce genre-là. C’est juste quelque chose que j’ai entendu, je ne sais pas si ça concrétisera ou même s’ils l’ont déjà annulé.

Pour ceux qui ne le savent pas, Apple a déjà commercialisé une console du nom de Pippin en 1996, en partenariat avec Bandai, dont le nom a été étouffé par la Nintendo 64 et la PlayStation 1. Quand on voit ce qu'Apple est capable de faire dans d'autres domaines, l'idée d'une machine créée par la Pomme laisse rêveuse...