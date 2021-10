Un trailer vidéo pour The Shrink Next Door sur Apple TV+

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Une nouvelle série mettant en vedette Paul Rudd et Will Ferrell arrive sur la plate-forme de streaming d'Apple le 12 novembre. La firme a annoncé aujourd'hui la date de démarrage de The Shrink Next Door et a sorti un nouveau trailer. L'occasion de découvrir une série pleine d'humour.

Une série humoristique à venir chez Apple

Depuis le site Apple, voici le synopsis :

Inspiré par des événements réels et un podcast original du même nom, "The Shrink Next Door" suit la manipulation et l'exploitation qui ont duré des décennies par le psychiatre Dr. Isaac "Ike" Herschkopf (Paul Rudd) et son patient de longue date Martin "Marty" Markowitz (Will Ferrell). Dr. Ike est accompagné de sa femme sans méfiance Bonnie Herschkopf (Casey Wilson) et bien que Marty puisse être sans défense contre le Dr. Les offrandes alléchantes d'Ike, sa sœur aurcharnement Phyllis (Kathryn Hahn) ne l'est pas.

La série s'inspire d'une histoire vraie et met donc en vedette Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn et Casey Wilson. Les trois premiers épisodes feront leurs débuts le vendredi 12 novembre, puis au rythme d'un épisode chaque semaine par la suite. Voici le trailer vidéo :

Apple continue d'investir massivement dans son catalogue de contenus originaux pour Apple TV+, annonçant récemment que son blockbuster de science-fiction Foundation obtiendrait une saison 2 pour l'an prochain.

L'Apple TV+ est disponible sur les deniers appareils comme l'iPhone 13, ainsi que sur l'iPad, le Mac et les meilleurs téléviseurs pour Apple TV. Sans oublier les consoles et autres dongles, ainsi que le site web pour tous les abonnés à 4,99€ par mois.