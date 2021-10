Twitter permet de supprimer quelqu'un qui vous suit sans le bloquer

Après plus d'un mois de test, Twitter vient enfin de déployer une nouvelle option très attendue par les utilisateurs. Le réseau social facilite désormais la suppression d'une personne qui vous suit, cette procédure évite de bloquer le compte ce qui permet de créer une rupture un peu moins brutale et discrète.

Supprimer un abonné devient un jeu d'enfant

Si vous êtes un utilisateur régulier de Twitter vous vous êtes peut-être déjà senti impuissant face à cette situation... Vous avez une personne que vous connaissez qui vous follow depuis plusieurs mois, mais vous ne voulez plus que vos tweets s'affichent dans sa Tweet List (TL).

Jusqu'ici, deux solutions s'offraient à vous, soit de bloquer cette personne ou tout simplement de la bloquer puis de la débloquer quelques secondes après pour que le follow s'enlève automatiquement.



Aujourd'hui Twitter facilite cette approche du "unfollow" forcée en intégrant directement un bouton "Supprimer cet abonné".

Quand vous souhaitez supprimer une personne qui vous suit, vous pouvez le faire directement en allant sur votre profil, puis dans la liste des comptes qui vous suivent.

Cette technique peut rapidement devenir compliqué si vous avez plusieurs milliers de personnes qui vous ont follow, Twitter ne propose pas de barre de recherche et c'est à vous de trouver la personne dans la longue liste.

Un Command + F peut aider, mais la liste s'affiche fur et à mesure que vous descendez, ce qui ne risque pas d'aider si la personne se trouve vers la fin !



L'autre solution est nettement plus simple.

Il suffit d'aller sur la version web de Twitter, de vous rendre sur le profil de la personne ciblée puis d'appuyer sur les ... qui sont situés en haut à droite du profil (à proximité du bouton abonné).

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran ci-dessus, un grand menu apparait avec plusieurs choix. Vous trouverez à la troisième position (en partant du bas) le bouton "Supprimer cet abonné".

Dès que vous aurez cliqué dessus, le lien entre vous et cet utilisateur cessera instantanément d'exister sans que l'utilisateur en question soit au courant de cette action.



Dès que vous aurez pris la décision de vous débarrasser de ce follow indésirable, la personne ne pourra plus vous suivre, mais pourra toujours visualiser les tweets que vous postez avec une interaction toujours possible (retweet, like et réponse).

Autrement dit, cette option est parfaite pour une personne qui sait rester en retrait et qui n'est pas du genre à harceler.

Les autres nouveautés à venir sur Twitter

Avec la concurrence en face, Twitter agite la boîte à idées pour vous faire accrocher à son réseau social et y prendre goût !

Dans la liste des futures fonctionnalités à retrouver prochainement il y a :

Le retrait d'une conversation publique : vous avez répondu à un tweet, une personne vous a répondu, puis une autre a répondu à la personne qui vous a répondu... Cette situation peut durer longtemps et gâcher pendant plusieurs jours vos notifications sur Twitter. Avant la fin de 2021, Twitter devrait proposer le bouton "sortir de la conversation" pour que les personnes qui vous mentionnent sans faire attention arrêtent de le faire.

: vous avez répondu à un tweet, une personne vous a répondu, puis une autre a répondu à la personne qui vous a répondu... Cette situation peut durer longtemps et gâcher pendant plusieurs jours vos notifications sur Twitter. Avant la fin de 2021, Twitter devrait proposer le bouton pour que les personnes qui vous mentionnent sans faire attention arrêtent de le faire. Cacher des messages et des tweets : vous êtes sur le point d'obtenir un poste à grande responsabilité dans une entreprise et vous n'avez pas envie que de vieux tweets viennent gâcher vos chances ? Twitter va proposer de cacher des tweets sur une durée de 30, 60 ou 90 jours . Une solution tierce si vous ne souhaitez pas supprimer les tweets qui pourraient vous poser problème.

: vous êtes sur le point d'obtenir un poste à grande responsabilité dans une entreprise et vous n'avez pas envie que de vieux tweets viennent gâcher vos chances ? Twitter va proposer de cacher des tweets sur une durée . Une solution tierce si vous ne souhaitez pas supprimer les tweets qui pourraient vous poser problème. Masquer les tweets que vous avez liké : Twitter travaille en ce moment à une option qui permettra de cacher les tweets que vous avez liké. Cela permettra d'apporter une meilleure confidentialité et discrétion sur votre activité Twitter.

Ces futures fonctionnalités sont en cours d'expérimentation par Twitter et un petit groupe d'utilisateurs à travers le monde.

En ce qui concerne la disponibilité, aucune date n'a été communiquée, Twitter sort en général ses nouveautés par surprise sans prévenir personne.

