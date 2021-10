Selon Apple, iOS est bien plus sûr qu'Android à cause d'une différence

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Voilà que la Pomme ravive les flammes de la gue-guerre avec le système d'exploitation concurrent, Android. Cette attaque fait suite à la proposition de loi sur les marchés numériques de la Commission européenne, qui pourrait imposer le chargement latéral d'applications sur l'iPhone en Europe.

Selon Apple, iOS est bien plus sécurisé que la création de Google, notamment à cause de l'absence de sideloading, la possibilité d'installer des applications en dehors de l'App Store.

Apple pointe du doigt le système d'exploitation Android

Apple a partagé un document détaillé soulignant les risques de sécurité et de confidentialité liés au chargement latéral (sideloading). Dans ce document, intitulé "Building a Trusted Ecosystem for Millions of Apps", la Pomme indique que "les logiciels malveillants mobiles et les menaces qui en résultent pour la sécurité et la vie privée sont de plus en plus courants et principalement présents sur les plateformes qui autorisent le sideloading."

Les smartphones Android sont les cibles les plus courantes des logiciels malveillants mobiles et ont récemment connu entre 15 et 47 fois plus d'infections par des logiciels malveillants que les iPhone. Une étude a révélé que 98 % des logiciels malveillants mobiles ciblent les appareils Android. Ce phénomène est étroitement lié au sideloading : En 2018, par exemple, les appareils Android qui installaient des applications en dehors de Google Play, la boutique officielle d'applications Android, étaient huit fois plus susceptibles d'être affectés par des applications potentiellement dangereuses que ceux qui ne le faisaient pas.

