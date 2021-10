Apple réduit de 10 millions d'unités la production de l'iPhone 13 à cause de la pénurie

Il y a 5 heures

Julien Russo

1



Que ça soit les consoles de jeux, les ordinateurs, les tablettes ou encore les smartphones, la pénurie de puces provoque un énorme ralentissement dans les productions depuis plus d'un an et ce n'est pas près de se terminer... Apple l'a compris récemment selon Bloomberg, l'entreprise vient de communiquer à ses partenaires son intention de réduire de 10 millions d'unités la production de l'iPhone 13.

La pénurie devient de plus en plus incontrôlable

Jusqu'ici, Apple avait une maîtrise impressionnante sur le réapprovisionnement des puces et composants indispensables pour la production de ses produits les plus populaires (iPhone, iPad et Mac principalement). Aujourd'hui, le géant californien semble progressivement perdre ce contrôle qui lui donnait un avantage face à la concurrence qui ne pouvait plus produire au même rythme.



Cette tendance se constate auprès des partenaires, Apple a donné l'instruction de diminuer l'objectif de production d'iPhone 13, celui-ci se voit réduit de 10 millions d'unités en moins par rapport à ce qu'espérait Apple.

Selon Bloomberg, les dirigeants de l'Apple Park ont compris qu'il n'était pas possible de réaliser un tel volume de commande auprès des fournisseurs en pleine crise sanitaire et face à une pénurie qui ne s'améliore pas.

La société s'attendait à produire 90 millions de nouveaux modèles d'iPhone au cours des trois derniers mois de l'année, mais elle dit maintenant aux partenaires de fabrication que le total sera inférieur

Le rapport explique qu'Apple a commencé à réaliser que l'objectif de production était impossible à atteindre après que deux fournisseurs (Broadcom et Texas Instruments) ont émis une alerte informant qu'il était inconcevable de fournir autant de composants, même avec la meilleure volonté du monde !



Lors des derniers résultats financiers, le CEO d'Apple Tim Cook a annoncé pour la première fois aux investisseurs qu'une baisse de la production allait avoir lieu suite à des difficultés de réapprovisionnement de puces à venir dans les prochains mois. Cette faiblesse commence à se constater sur la disponibilité de certains produits Apple qui atteignent tout doucement des délais plus longs que d'habitude.



Dès l'annonce de cette réduction impressionnante de la production, l'impact a été immédiat en bourse, les actions d'Apple ont chuté de 1 % dans le marché secondaire à la suite de ce rapport.



Il ne fait aucun doute que les investisseurs doivent suivre de près les informations qui mettent en avant des ralentissements de production qui pourraient provoquer des ruptures de stock sur l'Apple Store en ligne comme chez les revendeurs.

Comme les autres entreprises, Apple essaie de traverser au mieux cette douloureuse période qui peut avoir un dangereux impact sur les résultats financiers trimestriels.