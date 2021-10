Apple TV+ : seulement 35,6 millions d'abonnés en 2026

Quand on regarde la performance de Disney+ et d'Apple TV+ qui ont été lancées à seulement quelques jours d'intervalle, on ne peut s'empêcher de se demander ce qu'aurait pu devenir le service de streaming d'Apple avec un vrai catalogue composé de plusieurs licences. Malheureusement, Apple n'a pas fait ce choix et a préféré se concentrer uniquement dans les créations originales, ce qui pousse aujourd'hui de nombreux abonnés à résilier leur abonnement à cause de l'absence de contenus.

Disney+ devrait bientôt dépasser Netflix

Le marché du streaming d'aujourd'hui est complètement différent si on le compare à plusieurs années auparavant. Netflix et Amazon ne sont plus les "deux grands acteurs du secteur" et doivent désormais partager leurs abonnés avec des concurrents toujours plus féroces.

Selon un rapport d'analyse du cabinet Digital TV Research, Disney+ devrait officiellement dépasser Netflix en termes d'abonnés dès 2026. Les analystes estiment que le service de streaming de Walt Disney Company devrait atteindre un total de 284,2 millions en fin d'année 2025 quand Netflix sera à 270,7 millions d'abonnés.



Cette croissance impressionnante de Disney+ qui pourrait bientôt placer le service de streaming devant Netflix s'explique principalement par les contenus. Disney+ propose un large choix de films et séries populaires aux États-Unis comme dans le monde entier.

Que ça soit les films Star Wars, Disney, Pixar ou encore Marvel, Disney+ propose des classiques incontournables et les abonnés adorent ça. De plus, le service de streaming se diversifie toujours plus en captant un nouveau public avec son option Star ou en proposant des créations originales exclusives.

Pour le reste, Disney+ doit aussi sa croissance à son prix plus accessible, pour seulement 8,99€/mois vous avez accès aux contenus en 4K et avec plusieurs écrans en simultanée. Il faut compter quasiment 10€ plus cher chez Netflix pour avoir une offre équivalente !

Voici l'une des raisons qui feront de Disney+ le premier du marché du streaming dans quelques années, du moins si Netflix ne change pas sa stratégie tarifaire...

Au-delà de Disney+ et Netflix qui seront les deux leaders, on retrouvera Amazon Prime Vidéo à la 3e position, le service de streaming aura environ 243,4 millions d'utilisateurs en 2026.



En ce qui concerne Apple TV+, le service d'Apple ne devrait pas connaitre une croissance phénoménale, malgré sa disponibilité dans de nombreux pays dans le monde, la plateforme du géant californien devrait posséder que 35,6 millions d'abonnés (en comptant les abonnés gratuits).

Sauf si Apple prend soudainement l'initiative de créer un grand catalogue qui viendrait concurrencer les géants du streaming, mais ça, c’est loin d'être gagné...



