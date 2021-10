Le chinois BOE commence à produire des écrans OLED pour iPhone 13

Selon un nouveau rapport de Digitimes, Apple s'active pour trouver plus de fournisseurs de composants 5G alors que la production de l'iPhone 13 va démarrer. Apple travaille...

Les écrans OLED de l'iPhone 13 seront fabriqués au complexe Mian Yang de BOE dans la province du Sichuan, où il fabriquera des écrans OLED pour les fabricants de smartphones Huawei, Honor, Xiaomi et Vivo. BOE a été priorisé par le gouvernement local pour l'alimentation électrique en cas de pénuries inattendues .

Cette évolution ajoute à la pression sur LG Display et en particulier Samsung, qui domine l'offre d'OLED pour iPhone depuis 2017. Comme le note le rapport, l'ajout d'un troisième fabricant donnera à Apple un plus grand pouvoir de négociation dans les pourparlers avec les fournisseurs sud-coréens.

Initialement, le plus grand fabricant d'écrans de Chine ne fournira des écrans que pour le modèle d'iPhone 13 classique de 6,1 pouces. BOE partagera initialement les commandes des écrans de l'iPhone 13 avec Samsung. La part de BOE devrait représenter jusqu'à 20 % du total, mais idéalement, la société chinoise veut passer jusqu'à 40 % des commandes pour ce modèle. BOE ne fournissait auparavant que des OLED pour les iPhone réparés et remis à neuf. Il fabrique également des écrans LCD pour les iPad d'Apple.

La qualification finale se concentrera sur la durabilité des écrans et se terminera dès ce mois-ci, selon des sources qui se sont entretenues avec Nikkei.

Le fabricant d'écrans basé à Pékin a commencé à expédier un petit nombre d'écrans à diode électroluminescente organique (OLED) pour l'iPhone 13, de 6,1 pouces à la fin du mois de septembre et devrait augmenter ces expéditions bientôt, en attendant un processus de vérification final.

