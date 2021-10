Apple TV : voici la bande-annonce de la série dramatique Swagger

Julien Russo

Les nouveaux ajouts sont très nombreux en cette fin d'année, plusieurs créations originales Apple TV+ ont terminé d'être tourné et se retrouvent dans le catalogue du service de streaming. L'une des pépites de ce dernier trimestre s'appelle Swagger, il s'agit d'une série dramatique basée sur la vie et la carrière de Kevin Durant, une star de la NBA !

Swagger disponible le 29 octobre

La récente annonce d'Apple TV+ va probablement faire plaisir aux fans de basket et plus particulièrement à ceux qui suivent attentivement la NBA malgré le décalage horaire. Une série baptisée Swagger va bientôt être disponible sur Apple TV+, elle retracera l'enfance et le début de la carrière professionnelle de Kevin Durant, le basketteur star de l'équipe Nets de Brooklyn.



Vous retrouverez dans la série les moments difficiles, les déceptions, les doutes et la performance impressionnante de Kevin Durant dès son plus jeune âge, c'est d'ailleurs ce qui va vite interpeller les recruteurs des grands clubs de NBA.

La première saison qui commence le 29 octobre 2021 proposera 10 épisodes au rythme d'un épisode par semaine, le dernier épisode sera disponible le 17 décembre.

Pour le casting, la production originale Apple TV+ mettra en avant O'Shea Jackson JR (aperçu dans le film Criminal Squad), Quvenzhané Wallis (qui a participé au film Annie et 12 Years a Slave), Shinelle Azoroh (Don't Let Go) ou encore Tessa Ferrer (Insidious : La dernière clé).



En plus de la bande-annonce, Apple communique également les rôles que joueront les acteurs dans Swagger, on remarque que dans cette série tout tourne autour du basket :

Jackson incarne Ike, un ancien joueur vedette qui est maintenant entraîneur de basket-ball pour les jeunes ; Hill joue le rôle de Jace Carson, un phénomène de basket-ball qui est l'un des jeunes basketteurs les mieux classés du pays ; Azoroh joue Jenna, la mère de Jace qui est déterminée à remporter le succès de la NBA pour son fils ; Meg Bailey, ancienne basketteuse et entraîneuse d'une équipe rivale ; Wilds joue Alonzo Powers, le chef de division populaire d'une grande entreprise de chaussures ; et Rivera joue Nick, un joueur de Porto Rico avec la volonté de devenir le meilleur joueur du pays.

