Un comparatif photo de la nouvelle taille d'écran de l'Apple Watch 7

Il y a 4 heures

Alban Martin

L'Apple Watch 7 arrive officiellement chez les clients demain, mais certains ont déjà reçu leur exemplaire, notamment des médias américains. Avec les premiers tests de l'Apple Watch 2021, nous n'avons pas eu de comparatif clair sur la différence de taille d'écran. Voici quelques photos qui devraient vous éclairer sur LE changement de l'Apple Watch 7.

Un comparatif en situation réelle pour l'Apple Watch 7 vs l'Apple Watch 6

Apple affirme que la nouvelle ‌Apple Watch Series 7‌ dispose d'un écran 20 % plus grand que la série 6, principalement grâce à des bordures réduites qui permettent à l'écran de se courber légèrement sur les bords. Bien que la firme propose une comparaison côte à côte de la série 7 et la série 6 sur son site Web, rien ne vaut une mise en situation réelle. C'est ce qu'on trouve sur ce compte Twitter.

La photo montre clairement que l'Apple Watch 7‌ est doté d'un écran sensiblement plus grand que la Series 6, malgré la taille du boîtier qui ne change que très légèrement (cf notre comparatif). Pour exploiter l'affichage plus grand, Apple a mis à jour l'interface utilisateur de watchOS 8 pour inclure des boutons redimensionnés, ainsi qu'un clavier AZERTy complet qui se pilote par geste. D'ailleurs, ce dernier aurait été piqué à un développeur.



Outre son écran plus grand, l'Apple Watch Series 7 offre également une charge plus rapide (+33%) et une solidité améliorée. La montre est en vente depuis vendredi dernier à partir de 429€.