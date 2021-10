iOS 15 : les utilisateurs japonais peuvent prendre des photos en silence à l'étranger

Julien Russo

Le Japon est le seul pays dans le monde (avec la Corée du Sud) où il est impossible de prendre une photo sans bruit depuis un smartphone. Même avec l'option silencieuse d'activer sur l'iPhone, la capture d'une photo ou le déclenchement d'une vidéo fera toujours un bruit. Avec iOS 15, les Japonais peuvent prendre des clichés à l'étranger sans aucun bruit.

Les règles changent avec iOS 15

Tout a commencé en 2007, alors que les smartphones deviennent populaires au Japon avec des millions d'exemplaires qui transitent dans tout le pays, une curieuse habitude dans les transports en commun survient et commence à faire beaucoup de bruit dans les médias.

En effet, de nombreux Japonais n'ont pas pu s'empêcher d'associer le côté pratique du smartphone pour prendre des photos illégales. Résultat, des photos sont prises dans les transports en commun sous les jupes des femmes, dans les cabines d'essayage discrètement en dessous de la porte ou encore dans les WC publics.



Suite à une multitude d'arrestations survenues plus d'un an après la sortie du premier iPhone (oui, parce qu'il y a eu une masse de flagrants délits), le Japon a demandé aux constructeurs de smartphones d'imposer un bruit obligatoire lorsqu'une photo est prise ou qu'une vidéo est déclenchée. Bien sûr, cela n'empêche pas le mal d'être fait, mais cela prévient une potentielle victime et en dissuade plus d'un qui serait un peu trop curieux.



Les résultats ont très vite été concluants, le nombre d'arrestations a baissé en quelques semaines et la tendance des publications de photos et vidéos volées sur internet s'est fortement réduite, malgré qu'elle soit toujours présente en 2021.

À l'époque, Apple s'était entretenu avec des représentants du gouvernement japonais, la firme de Cupertino avait très vite compris la tendance malsaine qui se propageait dans le pays et avait décidé d'inclure ce fameux bruit dans l'application Appareil Photo. Depuis l'iPhone 3GS, Apple n'avait jamais modifié ce petit son.



Un YouTuber Impress Watch vient de remarquer qu'un changement a été réalisé sur iOS 15, les iPhone achetés dans un Apple Store au Japon ou chez un revendeur du pays peuvent désormais réaliser des photos et vidéos sans aucun son, mais uniquement à l'étranger.

Dès que l'iPhone va détecter que vous n'êtes plus localisé au Japon et que le mode silencieux est activé, il sera possible de réaliser des photos et vidéos en toute discrétion.

Autrement dit, l'iPhone va adopter un comportement identique à n'importe quel smartphone dans le monde !

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est comment iOS 15 comprend que vous êtes en dehors du Japon ?

En réalité, le logiciel se baserait directement sur le réseau cellulaire, dès que l'iPhone se connecte sur une 4G/5G d'un opérateur qui n'est pas disponible au Japon, le son disparait immédiatement de l'application Appareil Photo. Impress Watch a déduit cela quand il a désactivé la 5G dans les réglages et qu'il s'est aperçu que le son était de retour alors qu'il était en voyage à l'étranger.



Visiblement, la lutte contre les voyeurs au Japon ne se limite qu'à l'intérieur du pays, si un Japonais part en vacances, il pourra prendre des photos en toute discrétion. Après ne généralisons pas cette pratique, la majorité des Japonais ont une bonne éducation et ne participent pas à la tendance du "sharking".