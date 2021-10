Tesla lance son assurance dynamique selon le comportement du conducteur au Texas

Alban Martin

Tesla offre maintenant une assurance automobile au Texas, son nouveau siège social, quelques années après le lancement du produit en Californie. Selon Electrek, cependant, l'assurance offerte aux Texans est très différente de celle que les propriétaires peuvent obtenir en Californie : elle calcule la prime d'assurance d'un client en utilisant son comportement de conduite en temps réel. Leur moyen de financement, leur âge et leur sexe qui sont généralement utilisés par d'autres fournisseurs d'assurance n'ont apparemment pas d'importance pour Tesla. Le constructeur automobile dit qu'il ne regardera même pas l'historique des réclamations et les dossiers de conduite des clients.

Comment est calculée l'assurance Tesla ?

Tesla examinera plutôt ses "scores de sécurité", qui est une fonctionnalité qu'elle a introduite avec la version bêta 10 qui introduisait la conduite entièrement autonome publiée en septembre. Cela pourrait rendre les choses assez délicates, car la prime à payer peut changer chaque mois en fonction des conditions que le conducteur rencontre sur la route. Chaque avertissement de collision forcée et tout débrayage forcé du pilote automatique affecteront le score. Coller des véhicules, freiner trop fort et prendre les virages de manière agressive pourraient également affecter la note. Le score de sécurité est toujours une fonctionnalité bêta à ce stade, et Tesla a déclaré qu'il devrait s'améliorer au fil du temps.

Les propriétaires peuvent maintenant demander un devis, dans lequel le constructeur automobile assumera un score de sécurité de 90 pour commencer la tarification. Le prix dépendra ensuite du rendement du client, et il pourrait être supérieur ou inférieur à ce qu'un fournisseur traditionnel facture. Lors de l'assemblée des actionnaires de Tesla, Elon Musk a déclaré que la société prévoyait de mettre à niveau son offre en Californie pour qu'elle soit également basée sur le comportement de conduite en temps réel. Il n'est pas encore autorisé à mettre en œuvre le changement, mais il est actuellement en train demander la permission aux organismes de réglementation.



Que pensez-vous de cette initiative ? Une bonne idée ou bien une nouvelle façon de surveiller la population ?