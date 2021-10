Un tiers des clients va renouveler avec le MacBook Pro 2021

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alban Martin

Réagir



Un analyste reconnu de Wedbush estime que le lancement prochain du MacBook Pro 2021 avec puce M1X entraînera le renouvellement de près d'un tiers des propriétaires actuels vers l'un des nouveaux modèles.

Apple devrait annoncer deux nouveaux modèles de MacBook Pro lors de son événement Unleashed lundi avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Ne tardez pas à commander votre MacBook Pro 2021

Daniel Ives, analyste chez Wedbush, a expliqué :

Avec les nouvelles puces Apple Silicon à l'avant-plan, Cupertino continue de rafraîchir son écosystème matériel dans tous les domaines avec lundi, une journée très attendue pour les utilisateurs expérimentés du Mac Pro pour enfin intégrer les nouvelles puces maison. La star du spectacle à l'événement sera le nouveau MacBook Pro alimenté par M1X avec des modèles 14 pouces et 16 pouces. Les nouveaux MacBook Pro devraient disposer d'un écran mini-LED, d'un port HDMI, de MagSafe pour la charge, entre autres nouvelles fonctionnalités. Le processeur propriétaire M1X est la partie fondamentale de ce MacBook et, en fin de compte, nous pensons qu'il changera la donne qui convertira plus de 30 % des utilisateurs actuels de MacBook à la mise à niveau au cours de la prochaine année, catalysant la croissance sur ce segment matériel. Le M1X est essentiellement un nouveau moteur robuste en cours de mise en service dans ce nouveau MacBook, et sera de la musique aux oreilles des loyalistes Mac de base en attente de cette sortie depuis six mois alors que Cupertino continue d'être au milieu de son plus grand cycle de rafraîchissement du matériel en environ une décennie.

De plus, Ives assure que les AirPods 3 seront lancés en même temps :

D'après nos contrôles de la chaîne d'approvisionnement, nous savons que les nouveaux AirPods 3 ont été construits, fabriqués et attendent d'être expédiés dans le monde entier, mais Apple dévoilera-t-il finalement ces écouteurs lundi ? Nous continuons de croire qu'il y a une "forte probabilité" que Cupertino lance officiellement les nouveaux AirPods 3 lors de l'événement de lundi et bien que des problèmes de chaîne d'approvisionnement subsistent, nous pensons que la majeure partie d'entre eux peuvent frapper les consommateurs d'ici la période des fêtes.

Rendez-vous lundi à 19 heures pour suivre le keynote Unleashed en direct et en français. Nous devrions avoir une présentation détaillée des nouveaux Mac qui sont censés inaugurer un tout nouveau design et de nombreuses nouveautés dont la puce M1X (ou M2 ?) et un écran miniLED qui propulsera l'expérience à un niveau incroyable. Ensuite, il faudra être rapide pour commander un MacBook Pro 2021 car la demande risque d'exploser. Rien qu'à la rédaction, nous avons déjà prévu d'en prendre 4 !