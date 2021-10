Tiny Wings+ vole sur Apple Arcade

L'onglet Apple Arcade s'offre encore une nouveauté, ou plutôt le retour d'un classique en la présence de Tiny Wings+, la version complète et sans in-app de Tiny Wings, le succès de 2011 de Andreas Illiger.

Le titre original sorti en 2011 est un jeu super pour tout type de joueurs grâce à un gameplay en une touche et des graphismes enfantins toujours aussi plaisants pour les yeux. Regardez la bande-annonce originale du jeu :

Tiny Wings a été élu meilleur jeu iPhone de l'année au App Store Rewind 2011 en Europe et dans de nombreux autres pays. Il a été grandement amélioré au fil du temps et compte désormais 2 modes de jeux, 30 niveaux, des objectifs à remplir et la possibilité de jouer avec différents personnages.

Tu as toujours rêvé de voler... mais tes ailes sont minuscules. Heureusement, il y a des hauts et des bas en ce monde. Utilise les collines comme tremplin : dévale les descentes puis déploie tes ailes et... vole ! Au moins le temps que cette satanée gravité te ramène sur terre... Mais déjà, une pente se profile à l'horizon. Ne laisse pas la nuit te rattraper et vole aussi vite que tu peux. Sinon, voler restera du domaine du rêve...

​​​​​​Tiny Wings+ est disponible uniquement sur pour les abonnés Apple Arcade (4,99€ / mois) sur iOS, iPadOS et tvOS. Aucune version macOS n'est mentionnée dans la liste de l'App Store.

Caractéristiques de Tiny Wings+

Jeu d'arcade sur le rêve d'Icare, au maniement simplissime : un seul bouton, disons un seul "tapotage".

Deux modes de jeu : "Vol d'un jour" et "École de vol"

iPad: Split screen multiplayer

Choisis d'être la maman-oiseau ou un de ses quatre oisillons.

Le monde est différent chaque jour, Tiny Wings aussi, grâce à des graphismes à programmation procédurale.

Améliore ton nid en remplissant des objectifs.

Compatible Game Center avec 30 réalisations complexes.

30 niveaux soignés dans le nouveau mode "École de vol".

Compatible iCloud

