Le MagSafe Duo ne peut pas charger rapidement l’Apple Watch 7

Apple travaille peut-être sur une version mise à jour du MagSafe Duo qui supportera la charge rapide de l'Apple Watch à venir, mais les propriétaires d'Apple Watch Series 7 qui possèdent déjà la version actuelle devront se contenter des vitesses de charge standard. Une mauvaise nouvelle, d’autant que l’accessoire n’est pas donné. Si cela vous intéresse, sachez qu’il existe des alternatives de qualité au MagSafe et à l’AirPower qui n’a jamais vu le jour.

L'Apple Watch Series 7 dispose d'une nouvelle fonction de charge rapide qui nécessite un chargeur spécifique . Et sur le récent MagSafe Duo, la partie qui lui est consacrée ne délivre pas la puissance requise, la rechargeant doucement comme les anciens modèles.

Avec le lancement des iPhone 12 l'année dernière, Apple a introduit un chargeur MagSafe Duo au prix de 149€ qui est capable de charger un iPhone et une Apple Watch en même temps, mais il est malheureusement déjà obsolète. Après les problèmes d’alignement avec les iPhone 13 , c’est la capacité de charge sur l’Apple Watch 7 qui est mise à mal.

