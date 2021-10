App Tracking Transparency profite (beaucoup) à Search Ads d'Apple

Alban Martin

La branche publicitaire interne d'Apple, Search Ads, semble bénéficier de la poussée de la société en matière de confidentialité en 2021, Apple augmentant significativement sa part de marché à un moment où les entreprises ont du mal à cibler la publicité sur des clients potentiels.

Selon les analystes du marketing mobile relayés par le Financial Times, les Search Ads d'Apple ont connu une augmentation spectaculaire de leur utilisation, devenant responsable de 58 % de tous les téléchargements d'applications iPhone, contre 17 % il y a un an. En termes de revenus, on estime qu'Apple pourrait gagner 5 milliards de dollars de la publicité en 2021, passant à 20 milliards de dollars par an d'ici trois ans.

Search Ads écrase la concurrence sur la publicité mobile

"C'est comme si Apple Search Ads était passé de jouer dans les ligues amateurs à gagner les World Series en l'espace de six mois", a déclaré Alex Bauer, responsable du marketing des produits de la succursale. Pendant ce temps, les chercheurs d'Evercore ISI disent que les initiatives d'Apple en matière de protection de la vie privée ont considérablement modifié le paysage de la publicité en ligne.

On pense que le programme App Tracking Transparency (ATT) d'Apple qui a retiré les utilisateurs de la publicité en ligne a laissé les entreprises rivales "aveugles", a déclaré Grant Simmons de la société d'analyse publicitaire Kochava. Alors que les entreprises de publicité sont coincées avec un retard de 72 heures sur les données publicitaires, qui n'est également fournie que sous forme agrégée, le propre service publicitaire d'Apple est censé offrir un plus grand niveau de détail.

Cette disparité a conduit un responsable de la publicité mobile voulant rester anonyme à affirmer qu'Apple s'était "donné un laissez-passer gratuit" car "elle n'est pas soumis à la même politique que tous les autres réseaux publicitaires".

En outre, Chris Stevens, directeur du marketing de SpotHero, affirme que la capacité du système à concentrer les publicités sur les utilisateurs n'était pas corrélée à la rhétorique d'Apple en matière de confidentialité, telle que l'outil de "retargeting" utilisé pour permettre aux entreprises de suivre les utilisateurs en vue d'un réengagement futur.

Apple n'a pas non plus été capable de valider que son système est conforme à la propre politique maison, a ajouté Stevens.

Malgré de multiples demandes et essais pour les amener à confirmer que leurs produits sont conformes à leurs propres solutions, nous ne sommes pas en mesure d'y arriver.

Dans une réponse à ces déclarations, Apple a insisté sur le fait que ses fonctionnalités de confidentialité visaient à protéger les utilisateurs. Les technologies font partie d'un système complet conçu pour aider les développeurs à mettre en œuvre des pratiques publicitaires sûres et à protéger les utilisateurs - sans avantager Apple. Pas sûr que les principaux intéressés le voient du même oeil depuis iOS 14.5.