Apple vend une "chiffonnette" à 25€ (non ce n'est pas une blague)

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Quand on a vu ce nouveau produit sur l'Apple Store en ligne, la première chose qu'on s'est demandé, c’est : "est-ce qu'on est bien sur l'Apple Store en ligne ?". Non, vous ne rêvez pas, le géant californien propose sur son Apple Store français une "Chiffonnette" d'une grande qualité... à 25€ !

Apple a un incroyable culot

Sur l'Apple Store en ligne, vous pouvez acheter de superbes accessoires pour votre iPad, des hub USB-C pour votre MacBook, de magnifiques coques pour votre iPhone et... un chiffon à 25€.

Souhaitant répondre à la préoccupation croissante des consommateurs qui cherchent le chiffon parfait pour nettoyer leurs produits Apple sans les abîmer, Apple a décidé de prendre l'initiative de sortir le chiffon parfait !

Sur son Apple Store en ligne, Apple vous propose une chiffonnette au tarif de 25€. L'entreprise l'assure, la qualité est exceptionnelle, elle est constituée d'un matériau non abrasif et très doux au toucher.

Cette chiffonnette a la particularité d'être dédiée au nettoyage des écrans Apple, ça concerne aussi bien votre iPhone, votre Apple Watch que tous les autres produits que vous utilisez au quotidien et qui peuvent parfois avoir des traces de doigts.

Dans la présentation, Apple explique également que ce chiffon convient parfaitement aux écrans en verre nano-texturé.



Dans le pack, vous trouverez une chiffonnette toute blanche avec un discret logo Apple en bas à droite.

Le tout pour la somme de 25€, ça fait cher le chiffon quand même !

Si vous êtes intéressé, vous pouvez la commander tout de suite et la recevoir à votre domicile dès le 26 octobre.