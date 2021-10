Les AirPods 3 ne sont pas compatibles avec les anciens iPhone

Si vous êtes en possession d'un appareil Apple assez ancien et que vous souhaitez vous offrir les AirPods 3, il est possible que vous ne puissiez pas les utiliser. Comme l'explique Apple via sa nomenclature, il faut posséder un appareil un minimum récent.

Il faut vivre avec son temps

Même si la vedette d'Unleashed était le MacBook Pro, les annonces en amont de sa présentation étaient également très appétissantes. Outre les nouveaux coloris pour le HomePod mini et le nouvel abonnement Apple Music à 4.99 € par mois, ce sont les AirPods 3 qui font fureur chez les fans de la Pomme.

Ces nouveaux écouteurs ont tout pour séduire le plus grand nombre d'entre nous et se vendre comme des petits pains. Il se dit d'ailleurs qu'avec les difficultés de la pandémie, Apple a pris son temps pour faire ses stocks avant de lancer les AirPods 3, d'où pourquoi on en parle depuis le mois d'avril...



Comme évoqué plus haut, ces nouveaux écouteurs sans-fil d'Apple possèdent des caractéristiques alléchantes. Un nouveau design, des embouts en "dure" et pas intra-auriculaires, la compatibilité Spatial Audio, la résistance à l'eau et à la transpiration, une meilleure autonomie...



Une troisième version qui propose enfin un réel changement avec les AirPods 2 sortis en 2019 mais qui ne sera pas accessible pour tout le monde. Au-delà du prix de 199 €, Apple a fait savoir via la page des spécifications du produit que les anciens iPhone, iPad mini et iPod Touch ne seront pas compatibles.

Compatibilité avec l’iPhone

Voici la liste des produits qui ne pourront pas se connecter en Bluetooth aux Airpods 3 :

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6ᵉ génération)

Bien évidemment, la liste ci-dessus ne comporte que des appareils qui commencent sérieusement à se faire vieux. Mais il reste tout de même important de le souligner pour celles et ceux qui seraient concernés. D'autant plus qu'il n'est pas toujours facile d'avoir accès à cette info étant donné qu'Apple procède via des petits numéros reliés à une définition en bas de page.