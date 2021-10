Apple prépare un iMac 27 pouces MiniLED 120 Hz pour 2022

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Medhi Naitmazi

Apple prévoit d'introduire un nouvel iMac 27 pouces au début de 2022, selon Ross Young, le patron de Display Supply Chain Consultants. Cette information a été partagée en plusieurs fois via des tweets de Young, un analyste réputé. Apple viendrait ainsi compléter sa gamme avec un nouveau modèle M1.

L’iMac 27 pouces bientôt sous Apple silicon

Young a déclaré que l'écran 27 pouces de l'iMac sera doté d'un rétroéclairage mini-LED, ce qui signifie probablement qu'il sera estampillé XDR, comme l’écran Pro Display, mais aussi l’iPad Pro M1 et le dernier MacBook Pro 2021.

Young explique qu'Apple prévoit actuellement de lancer le nouvel iMac au premier trimestre de 2022.

L’analyste spécialisé dans les technologies d’affichage a ajouté que l'écran de l'iMac 27 pouces sera doté de ProMotion, ce qui permettra une fréquence de rafraîchissement adaptative comprise entre 24 Hz et 120 Hz. On imagine qu’il conservera une résolution de 5K comme l’iMac 27 pouces actuel qui tourne sous Intel. Le modèle 2022 sera logiquement propulsé par la puce M1 Pro et M1 Max.

Apple est bien parti pour passer toute sa gamme de produits au rétro-éclairage MiniLED, avant de proposer de l’OLED d’ici 2023 en commençant par l’iPad Pro.



Par le passé, Young s'est avéré très précis sur les rumeurs liées aux écrans. Après avoir prédit avec précision que le nouvel iPad mini 6 serait doté d'un écran de 8,3 pouces, il avait avancé que les nouveaux modèles de MacBook Pro 2021 seraient équipés de ProMotion. Et c’est lui qui voyait le 120 Hz sur l’iPhone 13 et non l’iPhone 12 contre toute attente l’an dernier.



Pensez-vous qu’Apple devrait lancer un iMac plus grand que 27 pouces ? Cela nous paraît trop juste, surtout depuis que la firme vend un modèle 24 pouces.