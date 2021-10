Le design des produits Apple meilleur depuis le départ de Jony Ive ?

Cet article risque de faire grincer des dents, tant le nom de Jony Ive est respecté auprès de la communauté d'Apple, et on comprend pourquoi. Ce dernier a réussi à démarquer Apple de la concurrence grâce à ses designs de différents produits marqués par une Pomme.

Pourtant, la question est désormais légitime quand on voit les derniers lancements de la firme de Cupertino : est-ce que le design des appareils Apple s'est amélioré depuis le départ de l'homme ?

Est-ce que le départ de Jony Ive est bénéfique pour Apple ?

C'est incontestable, le duo Steve Jobs/Jony Ive a permis d'emmener Apple là où il est aujourd'hui : sans le génie de l'un et la vision de l'autre, la Pomme n'aurait certainement pas l'echo qu'elle connait actuellement avec notamment l'iPod, l'iPhone et le MacBook Air. Pourtant, depuis le départ de Ive, il semblerait que le design des produits soit de plus en plus apprécié par les amateurs de la firme.



En témoigne une nouvelle fois la keynote de lundi, durant laquelle les nouveaux MacBook Pro 2021 ont été dévoilés : on dit adieu à des fonctionnalités jugées trop brouillonnes comme la Touch Bar ou encore le clavier papillon. Ces changements, et retours en arrière, ont été opérés par Evans Hankey, qui dirige désormais l'équipe de design industriel.



Paul Found, maître de conférences en design industriel à l'Université des arts créatifs de Canterbury, en Angleterre, déclare notamment :

Depuis le départ de Jony Ive, il n'y a plus cette force gravitationnelle qui fait passer l'esthétique avant la fonction. Ceux qui ont pris la relève écoutent maintenant ce que disent les clients.

C'est cette dernière phrase qui semble importante, Apple semble revenir aux sources en écoutant bien plus le retour de ses clients, en privilégiant moins le design. Et de votre côté, que pensez-vous de ce renouveau d'Apple sans Jony Ive ?