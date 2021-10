VideoPad : un prototype d'Apple aux enchères entre 8 000 et 12 000 dollars

Il y a 3 heures

Julien Russo

Avant de se lancer dans la production d'un nouveau produit, Apple utilise des prototypes qui accompagnent le travail des ingénieurs et développeurs. Cette étape indispensable met parfois sous le feu des projecteurs des problèmes techniques et logiciels qui n'avaient pas été remarqués sur le papier. Un prototype ne veut pas dire que le projet est abouti, au contraire il existe une multitude de prototypes issus de projets qui ont été abandonnés.

Le VideoPad aux enchères

À l'époque où Steve Jobs n'était plus aux commandes d'Apple, l'entreprise a travaillé sur un projet baptisé "VideoPad", censé être une révolution à l'époque et le début d'un changement, ce produit n'a finalement jamais vu le jour.

Le VideoPad 2 est un appareil conçu en plastique robuste et avec un écran en papier argenté, il avait pour objectif d'être une petite tablette qui s'ouvrait et se fermait avec une partie rabattable.



On retrouvait au-dessus de l'écran deux haut-parleurs, une caméra pour enregistrer des vidéos ou faire une vidéoconférence ainsi qu'un second écran dans l’emplacement carré (absent sur la photo).

Seulement 3 prototypes du VideoPad 2 ont été conçus par Apple entre 1993 et 1995, celui qui est mis en enchère est un VideoPad qui a été sauvé de la destruction en 1999 par un employé Apple. Celui-ci s'était dit qu'il pourrait peut-être avoir une valeur un jour, même s'il n'a jamais été commercialisé.



Pour le PDG John Sculley qui remplaçait Steve Jobs, c'était le produit phare qui allait rencontrer du succès. Si le VideoPad 2 n'a pas été présenté à la presse et aux consommateurs, le 1 et le 3 avaient déjà été mis en avant par Sculley.

Le VideoPad était la "next-génération" du Newton Message Pad, aussi conçu par John Sculley et son équipe d'ingénieurs.

Steve Jobs a rapidement mis fin à ce projet dès son retour

Les jours qui ont suivi la réintégration de Steve Jobs dans l'effectif d'Apple, le projet VideoPad, Newton Message Pad et Newton OS ont immédiatement été stoppés. Le co-fondateur d'Apple y a prêté attention, a essayé d'y trouver un intérêt... mais a conclu que c'était inutile et loin d'être à la hauteur de ce que pouvait faire Apple.



Si vous souhaitez acquérir le VideoPad 2 en enchère, il est disponible en très bon état. Le prix est actuellement estimé entre 8000 et 12000 dollars, une somme tout de même conséquente, mais qui peut s'expliquer par le nombre très restreint de prototypes conçus.

À noter que l'enchère est hébergée par Bonhams, un site britannique extrêmement sérieux qui vérifie l'authenticité des produits mis en enchère.