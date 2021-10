Bons plans iOS : Raiders of the North Sea, Lock Notes Pro, Scalak

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 1 applis gratuites, 5 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Raiders of the North Sea, Lock Notes Pro, Scalak. L'occasion d'économiser 40€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Lock Notes Pro (App, iPhone / iPad, v2.2.14, 8 Mo, iOS 13.0, JulyApps Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Gardez vos notes personnelles les plus importantes à l'abri des regards indiscrets. Conservez vos notes cachées, en toute sécurité. Stockez des mots de passe, des secrets, des contacts ou gardez vos notes privées.



Les + : Bloquez l'accès aux notes avec un mot de passe

Les notes sont automatiquement sauvegardées sur iTunes et iCloud Télécharger l'app gratuite Lock Notes Pro





Jeux gratuits iOS :

Jumpy Wheels! (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v6.1, 105 Mo, iOS 9.0, Tahir Akbar) passe de 1,99 € à gratuit. Il y a eu une sécheresse d'eau .. Sautez à travers tous les objets pour atteindre la roue et fournissez de l'eau! Appuyez sur l'écran pour sauter avec la balle en mouvement, colorez les roues pour obtenir des points et passer des niveaux.



Évitez tous les objets avec des couleurs différentes de la roue.



Les + : Un excellent jeu d'arcade Télécharger le jeu gratuit Jumpy Wheels!





Nimian Legends (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v8.1, 408 Mo, iOS 8.0, Robert Kabwe) passe de 2,99 € à gratuit. EXPLOREZ UN MONDE OUVERT "Fantasy" : Courez, nagez et volez à travers les cascades et les rivières, les forêts tropicales, les montagnes et les anciens donjons. Prenez-vous pour de puissants dragons, élevez-vous avec les aigles et plus encore. Un monde ouvert magnifique dont vous êtes le héros et l'aventurier. Vous pouvez vous promenez tranquillement ou alors choisir le mode histoire avec les quêtes et les ennemis.



Si vous avez un iPhone assez récent (ou encore mieux : un iPad), alors foncez sur ce titre quasi-unique très envoutant.



Les + : De toute beauté

Magnifique Télécharger le jeu gratuit Nimian Legends





OXXO (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 163 Mo, iOS 8.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Dans OXXO, l'objectif est simple : regrouper les blocs similaires. Vous ne pouvez pas perdre, mais vous pouvez perdre la tête... Que dire de plus ?



Détendez-vous, profitez des énigmes, soyez fier/fière de vous-même !



Les + : Très prenant Télécharger le jeu gratuit OXXO





ACE Academy Visual Novel (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v15, 1,5 Go, iOS 8.0, PixelFade) passe de 9,99 € à gratuit. En 2049, des robots mécanisés communément appelés GEAR ont été développés pour des applications militaires. Depuis lors, leur fonctionnalité polyvalente les a non seulement rendus courants dans le commerce, mais a également donné naissance à toute une industrie du divertissement sportif. L'utilisation répandue et la popularité des GEAR ont donné naissance à un nouveau domaine universitaire appelé "cénorobotique".



En raison de circonstances imprévisibles, le protagoniste se retrouve transféré à l'Académie ACE, une école de premier plan pour les études de cénorobotique au Japon. Il se bat pour trouver une équipe prête à l'accepter, lui et son GEAR "américain" obsolète, pour participer au tournoi intra-muros.

Si vous aimez les romans visuels Télécharger le jeu gratuit ACE Academy Visual Novel





Scalak (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.06, 442 Mo, iOS 9.0, Michal Pawlowski) passe de 1,99 € à gratuit. Votre but ? Remplir les figures. Se détendre. S'amuser.



Scalak contient 90 niveaux et est rempli d'un flux de jeux en constante évolution, vous permettant d'être assez content de vous-même.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête... Télécharger le jeu gratuit Scalak





Promotions iOS :

Tsuro (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.12, 160 Mo, iOS 8.0, Thunderbox Entertainment Ltd.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Tsuro est un jeu de société de type "plateau" dans lequel vous devez créer votre propre chemin en évitant que vos adversaires ne vous poussent dans la mauvaise direction - ou en dehors du plateau ! Le jeu original est très bien retranscrit et la qualité graphique est à saluer. On prend plaisir à contempler le jeu, notamment les petits détails et effets. Tsuro mélange la stratégie et la réflexion... Les règles sont simples : vous choisissez votre pierre, et placez vos cartes pour tracer progressivement votre route. A vous ensuite d'éviter les embuches... Les chemins de tous les joueurs s'entrecroiseront, et vos choix affecteront le cours de chacun d'entre eux.



Les + : Tout simplement excellent

Jouez avec vos amis

Réalisation au top Télécharger Tsuro à 1,99 €





Cultist Simulator (Jeu, Jeux de rôle / Livres, iPhone / iPad, v1.9, 370 Mo, iOS 10.0, Playdigious) passe de 6,99 € à 1,99 €. Dans cet infâme jeu de cartes, incarnez un mystérieux profanateur dans un décor inspiré des années 1920, de dieux cachés et d'histoires secrètes. Fabriquez des outils et invoquez des esprits. Endoctrinez des innocents.



Ce jeu primé a été lancé pour la première fois sur PC et compte plus de 200 000 joueurs dans le monde entier.



Les + : Si vous aimez les jeux de carte, vous allez l'adorer ! Télécharger Cultist Simulator à 1,99 €





Raiders of the North Sea (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.4.6, 397 Mo, iOS 9.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 4,99 €. C'est la saison des pillages! Vivez une aventure viking dans cette version numérique du jeu de plateau acclamé de placement d'ouvriers!



Dans Raiders of the North Sea, les joueurs forment un équipage et équipent un drakkar pour organiser des raids sur des colonies et obtenir de l'or et de la notoriété. Impressionnez votre Chef dans des combats glorieux et faites-vous une place parmi les légendes de la mer du Nord!



On parle ici de la version numérique d'un jeu de plateau populaire dans les pays anglophones.



Les + : De la stratégie et des vikings ! Télécharger Raiders of the North Sea à 4,99 €