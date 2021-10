Donald Trump présente Truth Social, le nouveau concurrent de Twitter

Donald Trump l'avait promis, soit il reviendrait sur Twitter suite à des négociations ou par la voie de la justice ou soit il allait développer son propre réseau social. S'apercevant que Twitter semble complètement fermé à l'idée de réactiver le compte @realdonaldtrump, l'ancien président des États-Unis à décider de passer à l'action en créant son réseau.

Truth Social le nouveau concurrent de Twitter

Cela fait plusieurs mois que Donald Trump fait tout pour que Twitter revienne à la raison et arrête de le censurer, mais toujours sans succès. Souhaitant continuer à s'exprimer et ayant beaucoup de choses à dire, Trump a eu l'idée d'investir financièrement dans la création de son propre réseau social baptisé Truth Social.

Trump annonce vouloir combattre la "tyrannie de la Big Tech" et la volonté de censure des personnes qui pensent différemment.

Dans son premier communiqué de presse, le groupe Trump Media & Technology Group explique :

Trump Media & Technology Group (TMTG) et Digital World Acquisition Corp ont conclu un accord de fusion définitif, prévoyant un regroupement d'entreprises qui fera de TMTG une société cotée en bourse, sous réserve de l'approbation réglementaire et des actionnaires. La mission de TMTG est de créer un rival au consortium des médias libéraux et de lutter contre les entreprises "Big Tech" de la Silicon Valley, qui ont utilisé leur pouvoir unilatéral pour réduire au silence les voix opposées en Amérique. TMTG lancera bientôt un réseau social, appelé "TRUTH Social". TRUTH Social est maintenant disponible en précommande dans l'Apple App Store. TRUTH Social prévoit de commencer son lancement bêta pour les invités en novembre 2021. Le déploiement à l'échelle nationale est prévu au premier trimestre de 2022.

De son côté, Donald Trump met en avant l'absurdité de la décision de Twitter qui préfère bloquer le compte d'un ancien Président des États-Unis, mais laisser les talibans s'exprimer librement plusieurs fois par semaine :

J'ai créé TRUTH Social et TMTG pour résister à la tyrannie de la Big Tech. Nous vivons dans un monde où les talibans ont une énorme présence sur Twitter, mais votre président américain préféré a été réduit au silence.

L'application Truth Social est disponible exclusivement sur l'App Store US, cependant le groupe TMTG n'est pas fermé à l'idée d'être accessible à l'étranger prochainement. D'ici là, les développeurs ont beaucoup de travail et doivent également concevoir une application Android.

Dès le mois prochain, les utilisateurs américains souhaitant utiliser Truth Social pourront intégrer le programme de bêta, l'ouverture à tous les utilisateurs commencera dès l'année prochaine.



Esthétiquement, Truth Social ressemble énormément à Twitter avec un véritable copier/coller pour les profils, pour les fonctions de partage ou encore pour l'affichage des publications.

Finalement, le rêve de Donald Trump va se réaliser, pouvoir dire tout ce qu'il pense sans aucune limite. À noter tout de même que l'application devra avoir une modération stricte, c'est l'un des engagements pour être présent sur l'App Store !



Truth Social n'a pas encore de date ni même d'indication pour une disponibilité en Europe et dans le reste du monde.

On espère tout de même que Trump et son équipe ne se limiteront pas qu'aux États-Unis.



