Le MacBook Pro 2021 supporte les SD Card UHS-II à 312 Mo/s

Bien que l'UHS-III aurait été bien, ces cartes ne sont pas d'usage courant en raison de leur prix élevé. La plupart des vidéastes utilisent des cartes UHS-I ou UHS-II, qui sont toutes deux prises en charge. D'ailleurs, vous trouverez de nombreuses cartes SD UHS-II en promo sur Amazon avec des prix allant de 25 à 100€ pour des capacités de 64 Go à 512 Go.

L'emplacement pour carte SD MacBook Pro prend en charge n'importe quelle capacité et quatre des six valeurs de vitesse.

Apple nous a confirmé que l'emplacement pour carte SD du nouveau MacBook Pro 14/16 est UHS-II (plus de 300 Mo/s). Pas aussi tourné vers l'avenir que l'UHS-III (plus de 600 Mo/s) le serait, mais Dieu merci, ce n'est pas UHS-I (environ 100 Mo/s).

Dan Seifert de The Verge, a reçu la confirmation :

Apple vient de confirmer les spécifications du nouvel emplacement pour carte SD des nouveaux MacBook Pro , et il y a de bonnes nouvelles pour les vidéastes. Apple explique que l'emplacement, qui a été ajouté aux côtés du port HDMI et du MagSafe 3, les deux revenants, prend en charge les transferts UHS-II, mais pas UHS-III ou SD Express.

