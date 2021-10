Test de l'Apple Watch 7 : excellente, malgré le peu de nouveautés

Depuis le vendredi 15 octobre, les clients Apple aux quatre coins du monde ont eu la joie de recevoir leur Apple Watch Series 7. La force de ce nouveau modèle est sans aucun doute la taille de l'écran qui profite de bords réduits, mais aussi de la taille légèrement plus importante (1 mm en plus sur les deux versions de boitiers).

L'Apple Watch Series 7, une montre connectée convaincante

À la rédaction d'iPhoneSoft, on s'était donné pour mission d'avoir la livraison de notre Apple Watch Series 7 dès le jour J du lancement. Pour cela, il a fallu être très rapide pour la précommande puisque les délais sont très vite montés à plusieurs semaines en seulement quelques minutes.

Nous avons choisi l'Apple Watch Series 7 GPS en boîtier aluminium étoile polaire en taille maximale (45 mm), une montre qui se situe vers l'entrée de gamme de la Series 7.

L'écran de l'Apple Watch 7

Commençons par l'écran, c'est probablement le plus gros choc lors de la découverte de la Series 7. L'écran est d'une qualité impressionnante et semble particulièrement résistant (même si on n’a pas essayé de faire de crash test).

Apple a considérablement réduit les bords pour agrandir la taille de l'écran, dès les premières interactions avec l'Apple Watch, on s'aperçoit que cette initiative est clairement une bonne chose.

Avec un écran plus grand, l'Apple Watch 2021 devient plus agréable à utiliser et plus simple pour se déplacer dans les diverses applications watchOS 8.



Du côté des dimensions, on note une surface d'affichage supérieure de 20% par rapport à la Watch SE et 50% supérieure à la Series 3.

Notre avis penche quand même en faveur d'une certaine limite, l'écran de la Series 7 est grand et beau, mais il ne faudrait pas que dans l'avenir Apple dépasse cette taille d'écran au risque que cela devienne trop grand.



Tout comme les générations précédentes d'Apple Watch, ce modèle gère bien l'autonomie malgré un écran OLED toujours activé et désormais 70% plus lumineux quand vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment.

Le "nouveau" design

Comme d'habitude, c'est le point fort des produits Apple. On constate sur l'Apple Watch Series 7 un design extrêmement travaillé et aux formes uniques sur le marché. Au premier contact, on comprend immédiatement qu'on est avec une montre connectée haut de gamme, il est clairement impossible de penser que c'est un gadget comme on en trouve à moins de 100€.



Sur son site internet, Apple vante une impression que l'écran et que le boîtier ne font qu'un. Cette affirmation est entièrement vraie, l'écran est vraiment différent des précédentes générations et il s'intègre parfaitement dans le boîtier.

Pour faire simple à propos du design, que ça soit le devant ou l'arrière de la Series 7, tout est parfait. On ne peut rien dire de négatif à ce sujet !

Les applications et le nouvel écran

Toutes les applications watchOS ne sont pas encore parfaitement adaptées au nouvel écran de l'Apple Watch Series 7, sur la majorité on retrouve toujours une taille réduite qui sied à l'écran de l'Apple Watch Series 6. Évidemment, cela est une question de temps, en attendant que les développeurs optimisent leurs applications à la nouvelle pépite d'Apple.



Au niveau des applications développées par la firme de Cupertino (Calculatrice, Contact, Exercice, ECG, Musique...) elles ont toutes été mises à jour pour offrir la meilleure expérience possible avec le nouvel écran plus grand.

Le clavier

Quand Apple vous dit qu'il est plus simple de griffonner pour écrire vos messages et les envoyer via l'app Messages ou une autre app de messagerie instantanée : c'est vrai. Comme l'écran est plus grand, on a automatiquement plus d'espace pour dessiner les lettres et le résultat est plus concluant, car l'Apple Watch fait moins d'erreurs et comprend plus vite ce que vous écrivez.

On peut applaudir aussi la belle optimisation de l'app Messages sur l'Apple Watch Series 7 et l'arrivée du clavier qui permet d'écrire en traçant un trait entre les lettres. Cela fonctionne plutôt bien mais un temps d'adaptation est nécessaire.

La recharge rapide

Avec l'Apple Watch Series 7, la firme de Cupertino a réalisé une belle avancée concernant la vitesse de recharge, celle-ci est représentée comme "éclair" par le service marketing d'Apple.

Nous avons acheté le JOOMFEEN Quick Charge 3.0, un adaptateur secteur de 18W qui nous a permis de tester la recharge rapide de l'Apple Watch Series 7.

Les données communiquées par Apple expliquent que la recharge est jusqu'à 33% plus rapide que la Series 6, il est vrai que sur un chargeur 18W, l'Apple Watch de dernière génération se recharge très vite avec une certaine maitrise de la température. Nous avons tout de même trouvé que notre Apple Watch chauffait bien plus que la Series 5 que nous avions. Cependant, elle ne va jamais dans les extrêmes et si vous devez la porter sur le poignet directement après, la température n'est pas au point de vous brûler.



Nous avons testé le 0 à 80% en soi-disant "45 minutes environ". Après un long combat pour épuiser l'autonomie de l'Apple Watch Series 7 (parce qu'elle est très résistante dans ce domaine), on a réussi à recharger jusqu'à 80% en 49 minutes !

L'Apple Watch Series 7 sous l'eau

Comme sa petite sœur, l'Apple Watch 6, la nouvelle Apple Watch peut résister jusqu'à 50 mètres sous l'eau. Nous avons effectué deux tests pour vérifier sa résistance à l'eau :

Prendre une douche avec l'Apple Watch au poignet

La mettre sous l'eau pendant 5 minutes

À aucun moment, l'Apple Watch Series 7 n'a présenté des signes de faiblesses, elle gère à la perfection son immersion sous l'eau, mais attention tout de même à penser à éjecter l'eau via la fonctionnalité ultra son parce que sinon Siri aura une voix étrange.

Les nouveaux cadrans exclusifs Apple Watch 7

On va être franc avec vous, si beaucoup aiment les nouveaux cadrans réservés de la Series 7, on trouve de notre côté qu'ils manquent cruellement de charisme.

Vous retrouvez un total de 4 nouveaux cadrans : Contour, horloge mondiale, modulaire duo et portrait.



Ce qui déçoit sur ces nouveaux cadrans, c'est qu'ils n'ont rien d'exceptionnel, ce ne sont pas des cadrans où vous allez vous dire : "Oh celui-ci j'ai un coup de cœur, je l'ajoute tout de suite !".

On regrette qu'Apple n'ait pas travaillé à proposer plus de cadrans s'adressant à différents profils d'utilisateurs. On aimerait des partenariats avec des marques du monde de l'horlogerie comme Rolex, Tag Heuer, Longines, Omega, etc.

Conclusion et avis sur l'Apple Watch 7

Les points positifs

L'Apple Watch Series 7 est la meilleure montre connectée qu'ait conçue Apple jusqu'à aujourd'hui. On a été complètement conquis par le nouvel écran qui nous pousse à utiliser plus souvent notre Apple Watch au quotidien.

Les applications sont plus simples à utiliser et globalement on se sent plus à l'aise au point où on ne sort plus l'iPhone de sa poche quand on veut écrire un message.



La recharge rapide est aussi une bonne nouvelle, on fait partie des gens qui dorment avec l'Apple Watch pour avoir un suivi de sommeil, quand on arrive le soir et que celle-ci n'a plus de batterie, on apprécie ne pas avoir besoin d'attendre 1 heure pour une recharge qui tiendra toute la nuit jusqu'au petit matin.



Niveau design, c'est clairement l'un des points forts de la montre connectée d'Apple vis-à-vis à énormément de montres concurrentes. On a apprécié le design soigné et qui est en parfaite harmonie avec l'écran.

On ne peut que féliciter Apple à ce sujet, même si certains attendaient un nouveau look aux bords plats.

Les points négatifs

Comme dit plus haut, on aurait aimé des cadrans plus travaillés, plus beaux et plus diversifiés. Pour nous, les cadrans réservés à l'Apple Watch Series 7 sont inintéressants et décevants.

On aurait rêvé qu'Apple propose des cadrans avec plus de couleurs ou même issus de partenariats (comme ça a été le cas avec le cadran Mickey et Toy Story).



On ne va pas se le cacher, l'Apple Watch Series 7 apporte de belles avancées niveau écran, mais il manque la fonctionnalité "Santé" qui révolutionne la nouvelle génération de montre connectée. Les rumeurs nous ont fait rêver avec un capteur de température corporelle, un capteur permettant de mesurer son taux d'alcoolémie... Mais finalement rien.

Certes, les rumeurs qu'il y a eu les moins qui précèdent l'annonce de la Series 7 participent à notre déception, mais il est vrai dans un sens aussi qu'Apple aurait pu mieux faire !

Faut-il l'acheter ?

Oui : Si vous n'avez pas encore d'Apple Watch et que vous souhaitez enfin vous faire plaisir et apporter une petite dose de connectivité à votre poignet. On ne peut pas le nier, l'Apple Watch devient indispensable au quotidien après plusieurs semaines à l'utiliser tous les jours.

L'Apple Watch Series 7 peut s'avérer être intéressante si vous n'avez pas renouvelé votre Watch depuis un certain temps.

Est-ce que vous avez vraiment envie de dépenser 450€ pour si peu de nouveautés ? Réfléchissez avant de prendre cette décision...

Où l'acheter l'Apple Watch 7 ?

Le prix de départ de l'Apple Watch 7 est fixé à 429€ en aluminium 41mm, puis 459€ en 45mm. Ensuite, vous trouvez la version acier à 729€ en 41mm et à 779€ en 45mm.

À prendre en compte que vous devrez faire face à des délais importants avant de la recevoir, préparez-vous à vous armer de patience.



PS : si vous voulez le bracelet maillon qu'on a utilisé pour le test, ne payez pas 400€ chez Apple, vous pouvez avoir un modèle semblable pour 20€ sur Amazon.