Comment utiliser un HomePod avec un Android ?

Après avoir lancé la lecture d'un morceau, regardez en haut de l'application, où vous devriez voir le nom de la chanson ou de la station en cours de lecture. Maintenant, regardez à droite sur cette barre, et vous verrez une petite icône Wi-Fi. C'est l'outil de casting que vous pouvez utiliser pour dire à CloudPlayer de diffuser sur d'autres appareils. CloudPlayer prend en charge le Chromecast mais surtout la technologie AirPlay (qui nécessite le Wifi), il est donc possible de trouver votre HomePod sur le réseau. Il suffit alors de le sélectionner pour continuer la lecture sur votre enceinte Apple.

Une fois que CloudPlayer aura examiné et rassemblé toute votre musique, vous pourrez y accéder à partir de la bibliothèque CloudPlayer et lire vos chansons. Tout ceci ne fonctionne donc pas avec un service comme Apple Music ou Spotify.

Les téléphones Android peuvent diffuser sur les HomePods, mais ils ont d'abord besoin d'un peu d'aide. Il s'agit bien évidemment d'une application comme CloudPlayer , AirMusic ou encore AirPlay for Android . La première est la plus simple à utiliser, il suffit de la télécharger puis de se connecter avec son compte Google pour autoriser la diffusion.

Les enceintes HomePod et HomePod mini d'Apple sont prévus pour fonctionner dans l'écosystème Apple. Ils peuvent automatiquement détecter les iPhone, diffuser de la musique en un clin d'oeil et écouter sans relâche les requêtes de Siri. Mais si vous n'avez pas d'iPhone ou d'appareil Apple sous la main, il est compliqué d'écouter votre musique préféré avec un Android. Sauf que...

