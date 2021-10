Vidéos et premiers tests des MacBook Pro 14 et 16 pouces 2021

L'embargo d'Apple autour des tests du nouveau MacBook Pro 2021 est maintenant levé, soit un jour avant son lancement officiel qui aura lieu demain. Une manière d'avoir le premier aperçu en vie réelle et surtout les premiers avis de l'ordinateur portable le plus abouti jamais présenté par la firme.

Les nouveautés du MacBook Pro 2021

Les principales nouvelles fonctionnalités du MacBook Pro 2021 comprennent la puce M1 Pro et M1 Max, de plus grands écrans avec les technologies mini-LED et ProMotion (120 Hz), des ports HDMI et MagSafe, un emplacement pour carte SD, des touches de fonction physique, une charge rapide, une autonomie de batterie plus longue, et plus encore comme la fameuse encoche qui englobe enfin une caméra 1080p.

Voici les avis de quelques sites triés sur le volet ainsi que des vidéos d'une gamme de YouTubeurs choisis par Apple (toujours les mêmes d'ailleurs).

© Karl Conrad

Les tests et avis sur les nouveaux MacBook Pro M1 Pro / M1 Max

On commence par Engadget qui ne tarît par d'éloges sur les nouveaux MacBook Pro 2021. Pour lui, les MacBook Pro M1 Pro / Max sont superbes, avec un écran magnifique qui fatigue moins les yeux. Merci le 120 Hz. L'autonomie est un pur régal, comptez 12 heures et 35 minutes pour le MacBook Pro 14 en usage normal et 16 heures et 34 minutes pour le 16 pouces. C'est 5 heures de plus que le dernier modèle Intel.



Autre élément intéressant, outre les puces M1 Pro / M1 Max très puissantes (et qui n'ont quasiment jamais besoin de réveiller les ventilateurs), Apple semble avoir fait un excellent travail sur le clavier et les haut-parleurs. Avec deux tweeters et quatre woofers à annulation de force qui sont "miraculeux". Le testeur a été choqué par la qualité sonore..



Au final, mis à part le prix élevé, le MacBook Pro 2021 est une référence, en 14 pouces pour la plupart des gens, même les développeurs, et en 16 pouces pour ceux qui travaillent sur de la vidéo ou de l'audio.



Du côté de The Verge, c'est la même chanson pour rester dans le champ lexical musical. Après avoir testé trois modèles de MacBook Pro pendant une semaine (dont un modèle argent de 16 pouces doté d'un M1 Max 10 cœurs avec un GPU 32 cœurs, 64 Go de RAM et 1 To de stockage qui se vend 3 899 $ ; et un M1 Pro 16 pouces argenté avec un processeur 10 cœurs, un GPU 16 cœurs, 32 Go de RAM et 1 To de stockage).



Sur la partie design, nos confrères notent une légère nouvelle direction artistique pour les ordinateurs portables Apple - les concepts sont tous familiers, mais l'exécution est un peu plus carrée, un peu plus épaisse, un peu plus agressive. Ils partagent une sensibilité globale avec le MacBook Pro 2015 et le PowerBook G4 en titane de 2001.



Sans avoir eu le temps tester la machine à fond, The Verge nous rassure sur plusieurs points : l'encoche se fait oublier et le bouton Touch ID repensé n'est pas aussi laid qu'en photo. Le reste ressemble à un conte de fée avec une autonomie en grande hausse, des performances de haut vol et un écran magnifique. Encore.





Pour Gizmodo, le retour de l'emplacement pour carte SD, du MagSafe et du port HDMI est un "game changer".

Le retour de ports utiles au MacBook Pro change la donne si vous utilisez beaucoup de périphériques dans le cadre de votre flux de travail. Les deux MacBook Pro disposent de trois ports Thunderbolt 4 (USB-C), d'une prise casque, d'un port HDMI, d'un emplacement pour carte SD et d'un port de charge MagSafe, ce qui est si satisfaisant à utiliser. (Vous pouvez également charger via USB-C.) J'aimerais voir un port USB-A entassé ici aussi, mais les ports inclus minimisent le besoin de dongles et pour cela, je vous en suis reconnaissant (même si un peu contrarié que je me sois contenté uniquement de l'USB-C pendant si longtemps).

Ensuite, Gizmodo dit également que le nouvel écran ProMotion 120 Hz est incroyablement impressionnant. La fonctionnalité ProMotion de l'iPad Pro, qui est si bonne qu'il est maintenant bouleversant d'utiliser un ordinateur portable sans elle. Activée par défaut, elle permet au "Pro" d'ajuster sa fréquence de rafraîchissement entre 24 Hz et 120 Hz, en fonction de ce que vous faites.



Le blog américain salue également la nouvelle caméra, enfin à la hauteur, les 6 haut-parleurs et les puces M1 Pro et M1 Max. Tout est instantané, même si l'autonomie ne semble pas au niveau des promesses. Chrome aurait plumé sa batterie de 40% en 4 heures d'après son test. Reste que l'ensemble est plus que cohérent, bien qu'un peu cher pour les besoins du commun des mortels.

Enfin, passons en revue l'avis de CNBC qui fait également l'éloge des nouveaux Mac. Si les haut-parleurs écrasent la concurrence, notamment grâce à des basses profondes et la prise en charge l'audio spatial (Dolby Atmos), le design un peu rétro plaît, mais pas autant que le nouvel écran miniLED. Ce nouvel écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces est LA caractéristique préférée du média.



Les autres bons points sont le retour du port HDMI, l'emplacement pour cartes SD, les processeurs Apple M1 Pro ou M1 Max plus rapides, les trois ports Thunderbolt 4 et MagSafe 3, le chargeur magnétique populaire abandonné après le MacBook Air 2017. La charge rapide jusqu'à 50 % en seulement 30 minutes est un vrai plus pour les plus nomades.



Bref, un excellent cru ces MacBook Pro 2021 ! Notre exemplaire arrive la semaine prochaine avec une puce M1 Max et 32 Go de RAM.

Les + :

Processeurs M1 Pro et Max ultra-rapides

Excellent écran Liquid Retina XDR

Clavier fantastique

La plupart des ports que vous voulez, dont le lecteur de carte SD !

Autonomie de la batterie solide

De superbes haut-parleurs

Les - :

Plus cher que la concurrence

Pas d'extension de mémoire ou de stockage

L'encoche peut ennuyer certains

