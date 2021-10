iOS 15.2 bêta 1 : rapport de confidentialité des apps et appel d’urgence

Le temps où les développeurs pouvaient vous suivre pour vous afficher des publicités ciblées, pouvaient connaitre votre localisation, accéder au micro, à l'appareil photo à volonté… Est définitivement terminé ! Apple vient d'ajouter dans la première bêta d'iOS 15.2 et d'iPadOS 15.2 le rapport de confidentialité, une nouveauté qui va apporter une extraordinaire transparence.

Comment ça fonctionne le rapport de confidentialité ?

Lors de la WWDC 2021, Apple avait annoncé son intention de proposer dans iOS 15 une nouveauté baptisée "App Privacy Report", il s'agit d'une fonctionnalité qui vous montre l'ensemble des accès qu'ont demandé les applications et le nombre de fois qu'elles utilisent les accès.

Comme vous avez pu le voir après l'installation d'une nouvelle application iOS ou iPadOS, celle-ci peut vous demander une autorisation pour accéder à votre micro, vos contacts, vos photos, votre appareil photo, votre localisation...



Vous pouvez accepter ou refuser à chaque fois.

Cependant, si vous acceptez, il est impossible de savoir combien de fois l'application accède à ces fonctionnalités sur votre iPhone.

Avec iOS 15.2, Apple va tout vous montrer !

La firme de Cupertino a annoncé que désormais, l'application Réglages dans votre iPhone et iPad va vous montrer un rapport complet et extrêmement détaillé dans la rubrique "Confidentialité".

Les utilisateurs pourront rapidement voir les applications qui utilisent le plus les demandes d'autorisations que vous avez précédemment acceptées au premier lancement de l'application.

Le rapport vous affiche les informations sur les 7 derniers jours, une fois la semaine passée tout s'efface pour afficher les nouvelles données.

App Privacy Report va encore plus loin en montrant aussi quelles applications ont contacté d'autres domaines, vous aurez la date et l'heure de cette connexion.

Pour le moment cette nouveauté est exclusivement présente dans la bêta d'iOS 15.2 et d'iPadOS 15.2, dès qu'elle aura quitté la phase de test, elle sera disponible pour tous les utilisateurs.

On va enfin savoir à quel point l'application Facebook est curieuse ainsi que toutes les autres apps qui sont réputées pour toujours espionner ce que vous faites sur votre smartphone. On risque d'avoir des surprises...

Appel d’urgence

Auto Call ou Appel d’urgence est l’autre nouveauté. Cette fonctionnalité qui permet d'appeler les services d'urgence en appuyant sur plusieurs boutons, a été mise à jour sous iOS 15.2. Vous pouvez maintenant appuyer rapidement sur le bouton latéral plusieurs fois pour le lancer, ou maintenir le bouton latéral et le bouton de volume ensemble.