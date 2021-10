Podcast : Spotify aurait dépassé Apple aux États-Unis

Cela fait maintenant plusieurs années que Spotify et Apple se livrent une énorme bataille pour être premier sur le marché des podcasts. Si Apple est présent depuis juin 2012 sur ce secteur, du côté de Spotify, c'est plus récent, mais ça n'empêche pas de réaliser des performances impressionnantes !

Spotify : à fond sur les podcasts

Après avoir vu quelques rapports plus tôt cette année selon lesquels Spotify se rapprochait du nombre d'écoutes d'Apple Podcasts, de nouvelles données montreraient que Spotify a éclipsé la firme à la pomme en ce du côté des américains.

En 2019, un rapport de Voxnest a déclaré que Spotify était devenu la plate-forme la plus utilisée pour les podcasts en Europe et en Amérique du Sud. Et cette année, nous avons vu deux rapports, l'un en mars et l'autre en septembre d'eMarketer, qui suggéraient que Spotify était sur le point de dépasser Apple Podcasts aux États-Unis - probablement d'ici la fin de 2021.

Maintenant, il semble que les courbes viennent de se croiser. Comme l'a rapporté TechCrunch, Spotify a partagé, lors de son appel de résultats financiers du troisième trimestre, des données montrant que la plateforme est devenue "la plateforme de podcast n°1 que les auditeurs américains utilisent le plus".

Étant donné que les États-Unis sont le plus grand marché mondial des podcasts, cette étape importante est importante et témoigne de l'investissement considérable que Spotify a fait dans les podcasts au cours des dernières années.

TechCrunch note que Spotify n'a pas partagé de chiffres précis, mais s'est tenu à des tendances plus larges : Dans l'ensemble, les utilisateurs actifs mensuels ont augmenté de 19 % d'une année sur l'autre pour atteindre 381 millions au cours du trimestre, contre 365 millions l'année dernière. Les abonnés Premium ont également augmenté de 19 % pour atteindre 172 millions, contre 165 millions l'année dernière.

Edison Research a confirmé que les résultats étaient basés sur l'utilisation, et non sur les téléchargements, à partir des données recueillies au cours du deuxième trimestre auprès de 8 000 utilisateurs.

