Il sera bientôt possible de modifier la barre de navigation sur Twitter (Blue)

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Réagir



Twitter devrait bientôt proposer une nouvelle option à ses abonnés au service Twitter Blue. Grâce à celle-ci, il sera possible de personnaliser selon notre utilisation la barre de navigation sur l'application. Dommage que cela ne concerne pas tous les utilisateurs.

Twitter Blue : une personnalisation libre pour la barre de navigation

Twitter, comme ses nombreux concurrents, est constamment à la recherche de nouveautés, de changements afin de satisfaire le plus possible ses utilisateurs. Comme l'indique Alessandro Paluzzi via Twitter justement, une nouvelle option permettant de modifier la barre de navigation sera bientôt disponible sur l'application iOS/Android.

Actuellement, la barre de navigation en bas possède quatre icônes, Accueil, Recherche, Notifications et Messages. Mais Twitter possède également d'autres domaines forts comme Spaces par exemple. Rien de révolutionnaire ici, le but étant simplement de proposer à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut avoir à porter de main dans cette barre de navigation.



Paluzzi précise que l'icône Accueil sera obligatoire et qu'il sera possible d'avoir entre deux et six catégories selon vos préférences. De nouveaux onglets pour accéder aux listes, signets... devraient faire leur apparition.



Attention, un "petit" bémol vient se loger autour de cette nouveauté. Selon l'annonceur, cette option sera réservée aux abonnés Twitter Blue, qui pour rappel est un service non disponible en France à l'heure actuelle.



La recherche payante est une forme de marketing numérique qui permet aux annonceurs de diffuser des annonces sur les principaux moteurs de recherche. La recherche payante est basée sur un format de paiement par clic (PPC), ce qui signifie que vous ne payez pour l'annonce que lorsque quelqu'un clique dessus, ce qui en fait une métrique marketing facile à mesurer.