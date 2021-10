WhatsApp : le transfert d'historique entre iPhone et Android 12 désormais possible

La célèbre application de messagerie instantanée WhatsApp Messenger vient de se mettre à jour pour ajouter une fonctionnalité très utile pour ceux qui migrent d'un iPhone vers un appareil Android 12 (et vice versa). En effet, il est désormais possible de faire un transfert des historiques de conversation entre les deux appareils.

En août dernier, Google avait mis en place la possibilité de transférer les anciens messages WhatsApp des iPhones vers les appareils Samsung Galaxy. Aujourd'hui, la mise à jour est plus globale et concerne de nombreux appareils, dont les Pixel.

WhatsApp ajoute le transfert d'historique entre iPhone et Android 12

C'est donc officiel, il est possible de transférer votre historique WhatsApp via votre Pixel et tous les autres téléphones Android 12. Une tâche délicate, notamment à cause de "certains types de données étaient impossibles à faire traverser lors du passage d'un iPhone."

Notre équipe a travaillé main dans la main avec WhatsApp pour s'assurer que vos données restent protégées tout au long du processus de transfert, afin que personne d'autre ne puisse jamais accéder à vos informations et fichiers WhatsApp.

Connectez simplement vos téléphones, et lorsque vous y êtes invité lors de la configuration de votre nouvel appareil Android, scannez un code QR sur votre iPhone pour lancer WhatsApp et transférer toutes vos conversations, médias et autres sur votre nouvel appareil.

