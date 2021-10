Voici le coût de fabrication de l'iPhone 13 Pro Max

Apple a toujours eu la réputation de ne jamais sacrifier sa marge de bénéfice quitte à augmenter le prix de ses produits. Pour la première fois, cette image va pouvoir changer puisque le géant californien a réalisé un gros effort sur les iPhone 13 d'après un rapport de Nikkei Asia et du Financial Times.

Un ratio coût/prix de détail pour les composants d'environ 37%

Les nouveaux iPhone 13 n'ont pas connu la fameuse hausse tarifaire qu'annonçaient certaines rumeurs à quelques mois avant l'annonce de la rentrée. Apple a souhaité conserver les prix pratiqués avec les iPhone 12 tout en augmentant les performances et en ajoutant des composants plus chers !

Pour connaître le coût de fabrication d'un smartphone, il est indispensable de l'ouvrir et d'analyser chaque composant à l'intérieur, avec des personnes bien renseignées on peut rapidement savoir quelle est la valeur de chaque pièce utilisée dans les iPhone 13.



Nikkei et le Financial Times se sont associés avec le spécialiste du démontage, Fomalhaut Techno Solutions. Après plusieurs heures à vérifier chaque composant interne de l'iPhone 13 Pro Max 256 Go, il en a été déduit que cette année, Apple a sacrifié sa marge de bénéfice pour augmenter les performances de l'iPhone et proposer plus de fonctionnalités.

Nikkei explique :

Le prix total des composants était 2,5 fois plus élevé qu'il y a 10 ans, dépassant l'augmentation de 60 % du prix de détail de l'appareil. Le prix de l'appareil photo a décuplé, tandis que son prix a triplé. L'utilisation de matériaux recyclés par le téléphone a également augmenté, soulignant l'accent mis par Apple sur les préoccupations environnementales.

Sur les iPhone 13 Pro Max (quelle que soit la capacité de stockage ou même la finition), ce qui coûte le plus cher à Apple, c'est l'écran OLED ProMotion avec le taux de rafraichissement de 120 Hz.

Fournie par Samsung Display, la firme de Cupertino est facturée environ 105 dollars par écran livré. Le rapport explique que la valeur financière s'envole en partie à cause du verre blindé céramique de Corning, Apple souhaite absolument que votre écran résiste au choc et aux rayures, mais sans surprise cela a évidemment un coût conséquent.

Le coût du module caméra arrière est estimé à 77$

L'iPhone 13 Pro Max dispose de trois appareils photo, il y a le téléobjectif, le grand angle et le super grand angle. Pour le module photo, la firme de Cupertino possède un accord avec Sony Group, c'est selon Apple l'entreprise capable de répondre le mieux à ses exigences qualité.



Cette année, Apple a fait des folies concernant les appareils photo arrière, le rapport affirme que le prix des modules a augmenté de plusieurs dollars ce qui participe fortement à la réduction de la marge de bénéfice des nouveaux iPhone.

La puce A15 Bionic représente 10% du coût total de l'iPhone 13 Pro Max

Apple a un avantage par rapport à la majorité des constructeurs de smartphones sur le marché. L'entreprise développe sa propre puce pour l'iPhone, ce qui supprime l'achat à un fabricant tiers. Le seul coût que paie Apple, c'est la production de la puce.

L'expert derrière l'analyse affirme que la puce fabriquée à l'aide de la technologie 5 nanomètres ne coûte que 45$ à Apple, cela représente seulement 10% du coût total du téléphone. Si la puce n'était pas maison, il y a de fortes chances que cela serait monté aux environ des 20-25%.

TOP 3 des composants les plus chers dans l'iPhone 13 Pro Max

L'écran ProMotion 120 Hz : 105$ Le module caméra : 77$ La puce A15 Bionic : 45$

Combien coûte l'iPhone 13 Pro Max

Le prix n'est peut-être pas exact, mais selon Fomalhaut Techno Solutions qui s'est occupé du démontage de l'iPhone 13 Pro Max et de l'analyse du prix de chaque composant, Apple paie 438$ à produire chaque iPhone 13 Pro Max 256 Go.

En convertissant en euro, cela fait 375,01€. Apple se réserve tout de même une belle marge de bénéfice, mais n'oublions pas que derrière il y a la part financière qui va aux revendeurs, les coûts liés au marketing...

Et quand on compare aux smartphones concurrents ?

Fabricant Apple Sony Xiaomi Samsung Google Huawei Modèle du smartphone iPhone 13 Pro Max Xperia 1 III Mi Mix Fold Galaxy Z Fold 3 Pixel 5 Mate 40 E Rapport coût/prix de détail (en pourcentage) 36,5% 37,9% 38,5% 39,4% 44,9% 51% Coût de fabrication 438$ 493$ 601$ 710$ 314$ 367$ Prix de commercialisation 1199$ 1300$ 1560$ 1800$ 699$ 720$ Bénéfice (sans prendre en compte les diverses dépenses au-delà de la fabrication) 738$ 807$ 959$ 1090$ 385$ 353$

Le rapport se termine en concluant que plus le temps passe et plus les plus marges de bénéfices se réduisent, car le coût total des composants à l'intérieur des smartphones évolue sans cesse. Ce qui est rassurant, c'est que les marques ont tout de même compris que les smartphones haut de gamme atteignent déjà des prix de commercialisation très élevés et qu'aller encore plus loin pourrait être une mauvaise chose pour les ventes. On aperçoit ce comportement chez Apple qui n'a pas augmenté les prix des derniers iPhone depuis plusieurs années.



