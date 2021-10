Bon plan : le système WiFi Mesh Multiroom de Linksys est en promotion à -30%

Pour aller sur internet, vous pouvez utiliser le classique réseau WiFi diffusez par votre box internet ou tout simplement... Investir dans un routeur avec extension qui peut tripler, voire quadrupler la portée du réseau à votre domicile. L'un des champions sur ce marché s'appelle "Linksys", le fabricant propose des routeurs et répéteurs WiFi avec la technologie WiFi Mesh Multiroom Velop.

En réduction à -30%

Maintenant qu'Apple ne propose plus d'AirPort Extreme dans son catalogue (ce qui est bien dommage), il est intéressant de regarder ce qui se fait chez les concurrents qui proposent des solutions innovantes et ultra puissantes pour garantir un WiFi performant.

Le Linksys WiFi Mesh Multiroom triple band Velop WHW0303B est un routeur WiFi qui remplace le WiFi de votre box internet, il s'occupe aussi d'améliorer la couverture à votre domicile.



Selon le fabricant, grâce à ses 3 bornes que vous avez juste à brancher à une prise électrique, il est capable de garantir une couverture jusqu'à 525 m2 (soit bien plus qu'une simple box qui couvre environ 80 m2). Résultat, si vous avez une grande maison ou un grand jardin, vous avez la garantie de recevoir le WiFi sur vos appareils où que vous soyez.



L'avantage d'avoir un WiFi maillé comme c'est le cas avec ce produit, c'est que toutes les bornes ont un rôle à jouer et s'occupent d'envoyer de la connexion aux appareils les plus proches. Grâce à la technologie intelligente Mesh de Velop, chaque borne est capable de se mettre automatiquement sur le meilleur canal WiFi pour offrir la meilleure performance. Dans le cas où une borne est débranchée par erreur, les deux autres bornes vont prendre le relais et vont immédiatement accueillir les appareils qui étaient gérés par la borne qui est devenue indisponible.



Pour faire simple, la technologie intelligente Mesh de Velop possède une : autogestion, une auto-optimisation et une autocorrection. L'objectif prioritaire du fabricant a été de proposer un système capable de tout gérer de façon autonome sans laisser paraître le moindre signe de faiblesse.

Un seul et même réseau WiFi

On pourrait se dire : "mais attendez... 3 bornes = 3 réseaux WiFi ?", en réalité pas du tout. Avec les Linksys WiFi Mesh Multiroom vous avez le même réseau WiFi, et les appareils se connectent automatiquement sur la borne la plus proche quand vous vous déplacez dans votre domicile !

Suivant vos besoins, vous pouvez ajouter ou supprimer une borne, à prendre en compte que chaque borne couvre 175 m2.

Au niveau des cartes WiFi, vous retrouvez du 2,4 GHz, mais aussi du 5 GHz, vous pourrez obtenir des débits allant jusqu'à 867 Mbps (sous réserve d'avoir une connexion en Fibre évidemment).

Une compatibilité HomeKit

C'est le petit plus pour les utilisateurs qui sont dans l'écosystème Apple, les systèmes WiFi Mesh de Linksys sont compatibles avec l'univers domotique d'Apple : HomeKit.

Vous pouvez tout gérer depuis l'application Maison, que ça soit sur votre iPhone, Apple TV, Mac ou iPad.

Le contrôle à distance grâce à Linksys App

Si vous préférez une expérience plus complète, vous pouvez télécharger Linksys App qui est disponible sur l'App Store et le Google Play Store.

Elle vous permettra une multitude de configurations comme :

La création d'un réseau WiFi invité quand vous avez du monde chez vous

quand vous avez du monde chez vous La création d'un contrôle parental sur un appareil spécifique

sur un appareil spécifique La gestion de la priorité des appareils pour la bande passante

pour la bande passante La réalisation d'un test de vitesse.

Il est aussi possible de désactiver et réactiver votre WiFi.

À noter que le contrôle parental de Linksys est impressionnant, il permet de contrôler :

Les contenus internet

Le temps passé

La restriction de l'accès à internet sur une plage horaire prédéfinie à l'avance

Tarif et disponibilité

À la base, le Linksys WiFi Mesh Multiroom triple band Velop WHW0303B coûte normalement 369,99€. Exceptionnellement et sur une durée déterminée, le constructeur a décidé de proposer son pack de 3 en promotion à -30% sur Amazon, le prix final chute à 258€.



En ce qui concerne le délai de livraison, si vous avez l'abonnement Amazon Prime vous pouvez obtenir le pack en seulement 1 jour ouvré à votre domicile. Les abonnés Amazon Prime peuvent aussi bénéficier du paiement en 4x sans frais !