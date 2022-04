Bon plan : la caméra de surveillance WiFi de Netvue est en promotion à -15%

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Quand on regarde les caméras de sécurité pour intérieur, on se rend compte qu'il existe une tonne de choix, mais parfois à un prix élevé pour les marques les plus populaires. Heureusement, on trouve des alternatives à moins de 40 euros avec des caractéristiques qui n'ont rien à envier aux géants comme Logitech, eufy...

Découvrez cette incroyable caméra de surveillance à petit prix

Sur une durée limitée, l'entreprise Netvue propose sa caméra de surveillance WiFi pour intérieur à un prix défiant toute concurrence. En effet, vous pouvez l'obtenir au tarif de 37,39€ au lieu de 43,99€, cela représente une promotion de -15% par rapport au prix habituel.

Sur cette caméra de surveillance, on retrouve une multitude d'avantages :

Détection de mouvement avec une intelligence artificielle

Audio bidirectionnel

Vision nocturne automatique

Service cloud ou stockage carte SD

Zoom jusqu'à 8X

Enregistrement et direct en HD 1080p

Application disponible sur iOS et Android

Notification avec capture d'image

En ce qui concerne la sauvegarde des extraits qui contiennent des mouvements, vous pouvez les réaliser via le cloud hébergé sur la structure AWS (Amazon Web Service) avec un cryptage AES 256 bits à clé symétrique. Sinon, vous pouvez également introduire une carte SD jusqu'à 128 Go, toutefois attention à cette deuxième technique de sauvegarde, car si votre caméra est volée dans un cambriolage, vous n'aurez plus aucune image de l'incident.



La caméra de Netvue propose par ailleurs un angle de vision très large de 360 degrés et un angle vertical de 100 degrés. Vous pouvez faire tourner sur elle-même la partie haute de la caméra avec des flèches directionnelles sur l'application.



Autre point fort de cette caméra, c'est le partage multi-utilisateur, la marque offre le partage du flux en direct à autant de proches que vous souhaitez, cependant 20 personnes peuvent regarder en même temps (ce qui est amplement suffisant !).



En cas de question sur cette caméra, Netvue fournit une assistance disponible 24h/24 et 7j/7 via un chat sur l'application où vous pouvez contrôler votre caméra et retrouver vos enregistrements.



À noter que cette caméra peut avoir plusieurs intérêts, comme la surveillance d'une pièce dans votre domicile, d'un bébé, d'un animal de compagnie... Les possibilités sont nombreuses et la caméra répondra à toutes vos attentes.