Pas de Face ID ni d'écran tactile sur les MacBook Pro 2021 ? Apple explique pourquoi

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Il y a des nouveautés qu'on aimerait bien voir sur les nouveaux iMac ou MacBook, mais ces nouveautés ne sont pas toujours envisagées en interne chez Apple. Parmi ces fonctionnalités, on retrouve la reconnaissance faciale (le Face ID) ou encore l'écran tactile similaire à celui d'un iPad. Aujourd'hui, deux dirigeants d'Apple ont expliqué pourquoi ce n'était pas prévu.

Le Touch ID est un meilleur choix pour les MacBook Pro

Après la sortie de nouveaux produits, les dirigeants et responsables d'Apple se rapprochent des médias américains pour accorder quelques interviews exclusives. Tom Boger, le vice-président du marketing des produits iPad et Mac ainsi que John Ternus, le vice-président principal de l'ingénierie matérielle d'Apple ont répondu à quelques questions du Wall Street Journal.

L'interview a abordé deux sujets qui reviennent souvent dans les rumeurs et les demandes des clients Apple. Autrement dit, l'intégration de la reconnaissance faciale sur iMac et MacBook, mais aussi l'ajout d'une interaction tactile pour l'écran des Mac.



Tom Boger a répondu à propos de l'absence du Face ID sur les nouveaux MacBook Pro. Selon lui, c'est un système d'authentification extraordinaire et efficace sur un iPhone et un iPad, mais sur un Mac, la vision des choses ne peut pas être la même.



Boger affirme que l'approche de l'utilisateur est complètement différente, quand vous êtes sur le point d'utiliser votre Mac, vous avez immédiatement les mains sur le clavier à la portée du Touch ID qui se situe en haut à droite. C'est pour cette raison qu'Apple fait le choix aujourd'hui du Touch ID plutôt que du Face ID !

Bien sûr, Tom Boger ne ferme pas la porte à un futur avec Face ID sur le Mac, mais ce n'est pas d'actualité pour l'instant.

John Ternus à l'Apple Park

L'interview s'est poursuivie en mentionnant un sujet qui revient très souvent dans les rumeurs : l'écran tactile sur le Mac.

Déjà existant sur certains PC vendus chez les concurrents, l'écran tactile peut permettre de transformer une expérience ordinateur en expérience tablette.

Chez Apple on trouve cette idée comme étant quelque chose de positif, mais chaque année l'inquiétude est la même quand quelqu'un évoque cette nouveauté... Apple craint que les consommateurs se dirigent tous vers un Mac et laissent complètement à l'abandon la gamme iPad.



Ce que ne veut pas le géant californien, c'est que le Mac "cannibalise les ventes d'iPad", bien sûr cela permettrait d'augmenter le chiffre d'affaires comme les Mac sont plus coûteux, mais Apple reste attaché à sa gamme iPad.

John Ternus a expliqué :

Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile au monde sur un iPad. C'est totalement optimisé pour cela. Et le Mac est totalement optimisé pour les entrées indirectes. Nous n'avons pas vraiment ressenti de raison de changer cela.

Les deux dirigeants ont également parlé des nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Une question a été posée concernant la présence de la RAM non évolutive, la journaliste Joanna Stern du WSJ a trouvé cela surprenant qu'Apple empêchait les propriétaires des MacBook Pro 2021 d'ajouter de la RAM suivant leurs besoins.

Avec une réponse déjà toute préparée, Ternus et Boger ont expliqué que le choix d'Apple s'est fait sur une "architecture de mémoire unifiée" d'Apple Silicon, c'est un choix qui ne plaît peut-être pas à tout le monde, mais ça permet d'obtenir des performances supérieures sur les Mac ayant la puce M1.

Le retour des ports supprimés est à mettre au crédit des clients Apple

Dans les précédentes générations de MacBook Pro, Apple avait supprimé le MagSafe, le port HDMI ainsi que le lecteur de carte SD. Ce choix n'a pas plu à de nombreux clients, certains ont cédé en investissant dans un Hub USB-C, d'autres ont préféré partir vers d'autres horizons.

Quoi qu'il en soit, Apple a pris en compte les bonnes remontées, comme les mauvaises de sa communauté. Ce retour en arrière est selon Tom Boger le résultat d'une écoute attentive des utilisateurs de MacBook Pro.

Nous sommes constamment à l'écoute de nos clients et avec cette nouvelle gamme de MacBook Pro, nous avons décidé d'apporter quelques changements, car nous faisons beaucoup sur le Mac.

L'interview complète est à retrouver sur le site du Wall Street Journal.