Tim Cook : les contraintes d'approvisionnement ont été plus importantes que prévu

Il y a 6 heures

Julien Russo

Réagir



Apple a publié hier soir les résultats de son 4e trimestre fiscal de 2021, si le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont explosé, que tous les indicateurs sont aux verts pour toutes les catégories de produit, Tim Cook admet que la situation est très compliquée. Apple a fait face pendant tout le trimestre à une grande difficulté sur l'approvisionnement de quelques composants.

Une perte de 6 milliards de dollars

Que ça soit Apple, Tesla, Sony, Microsoft ou encore Samsung, toutes les grandes entreprises subissent et essaient de trouver des solutions pour récupérer les stocks de composants nécessaires pour l'assemblage de leurs produits.

Si Apple avait plutôt bien réussi jusqu'ici, la firme de Cupertino arrive de moins en moins à résister à cette pénurie qui touche les puces, mais aussi plusieurs composants.



Avec la publication des traditionnels résultats financiers de fin de trimestre, Tim Cook a pris du temps pour accorder une interview à CNBC. Selon le CEO, la pénurie de chaînes d'approvisionnement a fait perdre 6 milliards de dollars à Apple sur les mois de juillet, août et septembre 2021.

Nous avons eu une très bonne performance malgré des contraintes d'approvisionnement plus importantes que prévu, que nous estimons à environ 6 milliards de dollars. Les contraintes d'approvisionnement ont été motivées par les pénuries de puces à l'échelle de l'industrie dont on a beaucoup parlé et les perturbations de fabrication liées à la COVID en Asie du Sud-Est.

Tim Cook dit avoir rapidement identifié le problème qui a provoqué un ralentissement de la production de nombreux produits Apple. Selon lui, cela concernait essentiellement les puces présentes sur les anciennes générations d'iPhone, d'iPad...

Les récentes puces ont été impactées elles aussi, mais la tendance était nettement moins importante.

Et pour le premier trimestre de 2022 ?

Le premier trimestre fiscal de 2022 prendra en compte les mois d'octobre, novembre et décembre, ce sont les trois meilleurs mois de l'année pour la firme de Cupertino. La période de Noël est délicate à prévoir, c'est pour cette raison que Tim Cook préfère ne donner aucune estimation ou même attente de la direction de l'Apple Park.

Il y a trop d'incertitude concernant la fabrication et la pandémie Covid-19, Cook estime qu'il vaut mieux s'abstenir de s'exprimer à ce sujet plutôt que de donner une estimation qui pourrait décevoir les investisseurs et analystes si celle-ci n'est pas atteinte.



Tim Cook a promis qu'Apple fera son maximum pour trouver des solutions face à cette pénurie de puces qui devient de plus en plus gênante depuis quelques mois.

Le CEO d'Apple félicite l'exploit dans la catégorie des services

Apple a réalisé une performance impressionnante dans la catégorie des services sur les derniers résultats financiers. Il y a eu au total un revenu de 18,28 milliards de dollars (en comptant les abonnements Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, iCloud, l'App Store...), cela représente une hausse de 25,62% par rapport au T4 de 2020.



Tim Cook a communiqué le chiffre de 745 millions d'abonnements payants actuellement actifs sur l'ensemble des services d'abonnement internes, cela prend aussi en compte les abonnements des apps tierces facturés via l'App Store.

Cook affirme que cela est cinq fois plus si on compare au nombre d'abonnements payants en 2016.