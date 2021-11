Anti-suivi publicitaire d'iOS : les réseaux sociaux ont perdu 10 milliards de dollars

Avec iOS 14.5, Apple a instauré le contrôle sur le suivi publicitaire. En effet, les développeurs ont l'obligation de demander aux utilisateurs s'ils acceptent d'être suivi ou non pour afficher des publicités ciblées. Sans surprise, une grande majorité a refusé pour préserver leur vie privée, ce qui a eu de graves conséquences pour tous les réseaux sociaux.

Une perte évaluée à 9,85 milliards de dollars au T3 et T4 2021

On ne va pas se mentir, les réseaux sociaux génèrent de gros chiffres d'affaires grâce aux publicités qui sont affichées pendant que vous utilisez l'application. On le voit d'ailleurs avec Facebook et ses derniers résultats financiers :

Le groupe Facebook avec publicités : 29 milliards de dollars

Ce qui rapporte le plus dans le secteur des publicités en ligne, ce sont les publicités ciblées, elles se basent sur votre activité en ligne pour vous mettre en avant les pubs qui ont le plus de chances de vous faire cliquer et acheter.

Le problème, c'est que l'anti-suivi publicitaire empêche les applications de voir sur quel site vous allez, vos recherches internet...



Sans grande surprise, ce nouveau système lancé avec iOS 14.5 a de graves conséquences dans les revenus des réseaux sociaux. Ce qui est incroyable, c'est que tout le monde est concerné que ça soit Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram...

Un rapport du Financial Times explique que l'absence de la capacité de cibler les groupes d'intérêts et d'activités des utilisateurs est un énorme point faible dans les créations de campagnes publicitaires.

Progressivement, les réseaux sociaux les plus populaires ont vu leurs annonceurs les plus fidèles et les plus réguliers réduire leurs publicités pour se rapprocher d'autres solutions qui sont plus attractives et plus génératrices de clics et d'engagements.

Le rapport dévoile :

La décision d'Apple de modifier les paramètres de confidentialité des iPhone a entraîné l'évaporation d'environ 9,85 milliards de dollars de revenus au second semestre de cette année chez Snap, Facebook, Twitter et YouTube, alors que leurs activités publicitaires étaient ébranlées par les nouvelles règles [...] La plupart des utilisateurs se sont désinscrits, laissant les annonceurs dans l'ignorance sur la façon de les cibler. Les annonceurs ont réagi en réduisant leurs dépenses chez Snap, Facebook, Twitter et YouTube et en détournant leurs budgets ailleurs : en particulier vers les utilisateurs de téléphones Android et vers l'activité publicitaire croissante d'Apple.

Désormais, les utilisateurs qui refusent d'être suivis pour leur activité en ligne ne permettent plus de faire gagner autant d'argent comme auparavant. La seule chose qui peut être utilisée comme ciblage, ce sont les données qu'ils communiquent lors de l'inscription ou leur activité sur le réseau social (comme la localisation géographique, leur âge, leur sexe, les récentes pages qu'ils ont aimés, les likes...).



