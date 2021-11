iPhone + Apple Watch : bientôt capable de détecter un accident de voiture ?

Il y a 3 heures

Julien Russo

3



À l'heure actuelle, l'Apple Watch est déjà capable de détecter quand vous faites une violente chute contre le sol. Cependant, pour Apple cela n'est pas suffisant et l'entreprise souhaite pousser les choses encore plus loin en associant l'Apple Watch avec l'iPhone pour détecter les accidents de voiture.

La détection et l'appel automatique vers les urgences

L'Apple Watch est déjà considéré par beaucoup d'utilisateurs comme un ange gardien au quotidien, la montre connectée est capable de détecter les problèmes cardiaques, les anomalies du taux d'oxygène dans le sang ainsi les détections de chutes.

Apple va bientôt passer au niveau supérieur, plus précisément dès l'année prochaine !



Selon un rapport de Rolfe Winkler pour le Wall Street Journal, Apple travaille en ce moment sur une détection des accidents de voiture, pour que cela fonctionne il sera indispensable d'avoir le combo gagnant : iPhone + Apple Watch.

Winkler explique que la montre connectée du géant californien s'appuiera sur ses propres capteurs et sur les capteurs à l'intérieur de l'iPhone pour confirmer que vous venez d'avoir un accident de voiture.

Comme pour la classique détection de chutes, l'Apple Watch vous demanderait si tout va bien en vibrant sur votre poignet et en émettant un son. Si vous ne répondez pas, un appel vers les services d'urgence du pays où vous êtes sera immédiatement émis.



Le rapport affirme détenir ces informations de personnes familières avec le projet en cours, celles-ci affirment même qu'Apple a testé en 2020 la détection des accidents de voiture sur de vrais utilisateurs sans qu'ils en aient connaissance.

Pour préserver leur confidentialité, le traitement des données s'est fait en tout anonymat, grâce à cette expérimentation grandeur nature, Apple a réussi à que l'Apple Watch et l'iPhone détectent plus de 10 millions d'impacts entre des véhicules.



Environ 50 000 détections ont fait l'objet d'un appel au numéro d'urgence dans les minutes qui ont suivi pour avoir de l'aide.

À chaque fois le succès était au rendez-vous, qu'il s'agissait de petits accidents de voiture ou d'accidents plus graves.



Le rapport précise qu'il faut prendre cette nouveauté avec du recul puisqu'elle pourrait ne jamais voir le jour, comme énormément de futures fonctionnalités que teste Apple tous les ans. Dans l'hypothèse où la détection des accidents de voiture fasse l'objet d'une annonce, il se pourrait que cette nouveauté soit lancée dès iOS 16 et watchOS 9. Le rapport explique que vu l'avancée des ingénieurs et développeurs vis-à-vis de cette détection, tout pourrait être définitivement prêt dans les prochains mois.