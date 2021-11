Le copier-coller entre Windows 11 et Android avec SwiftKey

Microsoft vient de publier la dernière mise à jour de son application Microsoft SwitKey sur Android qui comme son nom l'indique, donne accès à un "clavier virtuel Microsoft". Si c'est celui que vous utilisez par défaut sur votre appareil Android, sachez que vous pouvez dès à présent copier-coller facilement un élément vers votre machine Windows.

Plutôt pratique !

Apple est généralement le maître lorsqu'on parle de simplicité d'utilisation. L'une des fonctions phare de son écosystème, c'est le copier-coller entre appareils. Une fonction bien pratique qui permet de copier un élément sur un iPhone par exemple et de le coller sur son iPad juste à côté, comme par magie.

Avec l'arrivée de Windows 11, Microsoft essaye de se montrer un peu plus moderne que par le passé et pour cela, il faut revoir le design mais également les fonctionnalités. C'est justement ce qu'a fait la société avec son application Microsoft SwiftKey, disponible sur Android.



Grâce à la dernière version de son clavier virtuel, il devient possible de copier-coller du texte ou autre entre un appareil Windows et un appareil Android. Concrètement, si vous utilisez ce clavier, vous pouvez copier un élément sur votre PC et le coller directement sur votre tablette ou smartphone Android. Cela marche également dans l'autre sens, bien évidemment.



Si vous êtes encore sur Windows 10, bonne nouvelle, la fonction est disponible. Attention tout de même, celle-ci n'est pas activée par défaut. Pour qu'elle soit effective, rendez-vous dans les paramètres système puis dans Presse-papiers.



Pour rappel, même s'il y a du retard, Microsoft va "bientôt" proposer le téléchargement d'applications Android via son store sur Windows 11. Il suffira de télécharger l'Amazon App Store et de sélectionner celle(s) qui vous intéresse. Microsoft fait donc pas mal d'efforts pour que les utilisateurs Android soient heureux sur sa plateforme. Pour ce qui est de la compatibilité des outils Apple avec Windows en revanche, on repassera...



