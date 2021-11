Apple Store aux États-Unis : l'abandon des masques obligatoires va commencer

Il y a 1 heure (Màj il y a 24 min)

Julien Russo

Malgré une hausse des nouveaux cas et du nombre de décès, les États-Unis commencent à assouplir la règle du masque obligatoire. Dès demain, Apple ne va plus exiger le port du masque dans certains États aux États-Unis. Les gestes barrières seront quant à eux toujours indispensables et les salariés seront tenus de le rappeler en cas de relâchement des clients.

Les Américains vont enfin pouvoir respirer !

Cela fait plus d'un an que notre quotidien est rythmé avec le port du masque, dès qu'une information indique qu'on peut l'enlever dans un endroit clos où beaucoup de personnes sont regroupées, automatiquement cette nouvelle devient incroyable.

Selon un récent rapport de Bloomberg, la Maison-Blanche a autorisé plusieurs États à donner le feu vert pour le retrait de la règle du masque obligatoire dans les magasins.

Cela a été rendu possible grâce à la baisse des cas dans certains États et la diminution des décès (ce qui est loin d'être pareil partout dans le pays).



Dès demain, plus de 100 Apple Store localisés aux États-Unis ne vont plus obliger le port du masque à leur clientèle.

Pour préparer ses effectifs en boutique à ce gros changement, la firme de Cupertino a envoyé une note interne qui a rapidement fuité sur internet :

Après un examen attentif, l'équipe Environnement, santé et sécurité (EHS), ainsi que les dirigeants, ont déterminé qu'il était sûr de mettre à jour nos conseils sur les masques pour les clients de votre magasin. Les tendances positives en matière de vaccinations, de dépistage et de numération des cas pour votre région ont rendu ce changement possible.

La bonne nouvelle, c'est que cette consigne concerne aussi bien les clients vaccinés que ceux qui ont refusé de se faire vacciner. L'EHS comme Apple ne souhaitent pas créer une exigence qui ne serait pas la même pour tout le monde, cela permettra aussi d'alléger le travail des employés puisqu'il n'y aura pas besoin de vérifier la preuve de vaccination.



Le nombre précis d'États n'est pas communiqué, mais Bloomberg explique que l'Apple Store de Los Angeles comme celui de la baie de San Francisco seront toujours concernés par le masque obligatoire.



À l'heure actuelle, les États-Unis comptent en moyenne 72 788 nouveaux cas par jour depuis une semaine, le nombre de décès n'arrive pas à descendre malgré la croissance impressionnante de nouvelles personnes vaccinées. À date, les États-Unis ont une moyenne de 1 257 décès chaque jour depuis une semaine.