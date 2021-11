Apple TV+ : Dr Brain est disponible

Il y a 46 min

William Teixeira

En France, Apple TV+ est déjà disponible depuis plus d'un an, cependant ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les Sud-Coréens attendent impatiemment le service de streaming d'Apple depuis son lancement aux États-Unis et comme la patience finit toujours pas payer... Apple vient de lancer Apple TV+ en Corée du Sud avec une série originale locale pour s'excuser du retard !

Dr Brain est disponible

Normalement, toutes les nouvelles productions originales Apple TV+ arrivent le vendredi, c'est le cas pour les nouveaux épisodes, les séries ou encore les films. Pour la première fois, Apple vient de changer ses habitudes et sort une série un... jeudi !

Dr Brain est une série sud-coréenne de science-fiction, elle est créée par Jee-Woon Kim, un talentueux producteur qui a participé au Dernier Rempart avec Arnold Schwarzenegger ou encore au film très populaire J'ai rencontré le diable.



Dans Dr Brain, vous suivez la carrière d'un scientifique en neurosciences qui observe de près les nouvelles technologies pour mieux comprendre et appréhender la conscience humaine.

Sa vie va complètement basculer quand sa famille est victime d'un accident que les autorités n'arrivent pas à expliquer.

Le scientifique va tout faire pour récupérer le corps de sa femme, il a un objectif en tête : accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme.

Une course contre la montre va commencer à la fois pour récupérer le corps, mais aussi pour faire parler le cerveau de son épouse qui n'est plus en activité. Dr Brain est persuadé que ses compétences acquises tout au long de sa carrière vont lui permettre de reconstituer le mystère et apprendre ce qui s'est passé.



Dans la série, vous retrouvez Sun-kyun Lee que vous avez peut-être déjà vu dans Parasite et Take Point, l'actrice Yoo-Yung Lee qui a joué dans Tunnel et Park Hee-Soon qui a l'un des rôles importants dans la série à succès en ce moment sur Netflix : My Name.



Dr Brain est diffusé au même rythme habituel, c'est-à-dire 1 épisode par semaine, Apple propose déjà le premier épisode, le second arrivera dès le 12 novembre en Corée du Sud, mais aussi dans le reste du monde.

La première saison ne possède pas beaucoup d'épisodes, vous en retrouverez seulement 6, mais rien ne dit qu'Apple ne se projette pas déjà dans le renouvellement d'une seconde saison !

Chez Apple TV+, les choses vont très vite...

D'autres nouveautés arrivent demain

Les abonnés Apple TV+ pourront retrouver une deuxième grosse production originale dès demain. Le film Finch avec Tom Hanks sera enfin disponible après une longue attente et plusieurs teasers et extraits qui ont attisé la curiosité des fans de Tom Hanks.

En plus de Finch, vous retrouverez aussi de nouveaux épisodes des différentes séries en cours.