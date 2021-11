Postknight 2 : le jeu d'aventure disponible en précommande sur l'App Store

Get Together : une aventure coopérative sur iOS, Android et PC Si vous trouvez les jeux solo un peu fades, sachez que Get Together pourrait particulièrement vous plaire. Conçu pour être joué à deux, le nouveau titre des Studios Sterneck se présente comme...

Wonderbox : un magnifique jeu d'aventure et d'action sur Apple Arcade Comme toutes les semaines, Apple met à jour son (déjà très beau) catalogue Apple Arcade. Pour rappel, on parle d'un service d'abonnement aux jeux vidéo lancé en 2019, qui a bien...

Unholy Society : un jeu de point-n-click qui mixe horreur et aventure Pour les amateurs de point and click, il est possible de retrouver un nouveau jeu fort prometteur sur l'App Store du nom de Unholy Society: Jeu Aventure (v1.0.1, 232 Mo, iOS 8.0)....

Night in the Woods : le jeu d'aventure disponible sur l'App Store En 2017, le studio Finji lançait un nouveau jeu d'aventure du nom de Night in the Woods (v1.0.1, 1,9 Go, iOS 14.0), rapidement acclamé par la critique et par les joueurs. Quatre ans plus...

What Remains of Edith Finch : un jeu d'aventure signé Annapurna Interactive On ne présente plus le studio Annapurna Interactive tant ce dernier a pris de la place dans la catégorie jeux de l'App Store. Florence, The Pathless, Gorogoa ou encore Journey pour...